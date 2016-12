Bazar pour bébés et enfants à Richmond

Richmond – Marquez vos calendriers! Le 12e bazar aura lieu le samedi 15 octobre, de 8 h 30 à 12 h 30 à l’école primaire St-Francis. C’est l’occasion pour les étudiants de planifier cet événement et d’apprendre des compétences entrepreneuriales comme le leadership et la persévérance. Quarante tables seront remplies d’aubaines pour les familles qui veulent vendre leurs objets.

Des étudiants de 6e année vont aussi vendre des articles et offrir des collations délicieuses. Il y aura aussi des livres usagées à vendre à la cafétéria afin de recueillir des fonds pour la cour d’école et la bibliothèque.

L’école primaire est située au 355, rue Collège sud. N’oubliez pas de remplir un coupon à la porte pour avoir droit au tirage. Et parlez aux familles, amis et voisins au sujet du projet qui apporte de bonnes initiatives aux élèves et la communauté. Rejoignez le groupe Facebook St Francis Babies & Kids Bazaar. Pour plus d’information ou pour louer une table, composez le 819 826-3737, ou par courriel à sullivanm@edu.etsb.qc.ca