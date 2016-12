Nomination de Serge Dion à la CSS

Magog – Lors de la séance du 16 août, le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Sommets (CSS) a procédé à la nomination de Serge Dion à titre de directeur général adjoint et de directeur du Service des ressources éducatives. M. Dion succède à Édith Pelletier, qui a exercé ces mêmes fonctions de 2009 à 2016, avant d’être nommée directrice générale de la CSS en juin dernier suite au départ de Christian Provencher qui exerce maintenant un nouveau défi à la direction générale de la Commission scolaire Eastern Townships.

D’abord enseignant de français à l’école secondaire du Tournesol à Windsor, M. Dion a par la suite été directeur adjoint de cette école de 1998 à 2001 pour y occuper plus tard la fonction de directeur de 2007 à 2010. Entre ces expériences de gestion au Tournesol, il a dirigé l’école primaire Masson de Danville puis les écoles primaires Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Claude et Saint-Gabriel à Windsor. Enfin, depuis 2010, M. Dion était directeur de l’école primaire de la Tourelle située à Asbestos.

Détenteur d’un baccalauréat en rédaction française et d’un certificat en sciences de l’éducation, M. Dion est en voie d’obtenir son diplôme de 2e cycle en administration scolaire.

Le conseil des commissaires est très heureux d’annoncer la nomination de Serge Dion, qui possède plus de 18 années d’expérience en gestion à la CSS. « Nous sommes convaincus que les compétences et intérêts de M. Dion concernant le développement organisationnel et la gestion du changement, de même que ses qualités humaines et son leadership apporteront beaucoup à notre organisation, tient à souligner Jean-Philippe Bachand, président de la CSS ».