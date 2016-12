Trois jours de festivités à Saint-Claude

Saint-Claude (RC) – La fête foraine était de retour cette année durant la fin de semaine des 19, 20 et 21 août avec plusieurs activités regroupées à l’agora du parc de l’Église. L’occasion se voulait un retour dans le temps à la demande générale des Saint-Claudiens et Claudiennes qui ont pu apprécier une programmation axée sur les familles.

La fête a débuté au cœur de l’ancien clocher durant la soirée de vendredi avec le duo de Johanne et Jocelyn Leblanc qui ont assuré la musique et la danse. Le samedi a toutefois été une journée bien remplie dès 10 h avec le début de l’exposition de voitures anciennes et modifiées ainsi que le tournoi de balle mixte et amical coordonnés respectivement par Dany Hamel et France Lavertu.

À partir de 12 h 30, une démonstration de scies à chaînes modifiées a démarré l’après-midi avec de l’animation clownesque, le parcours WIXX pour les jeunes adeptes d’activités physiques, un magicien, des maquilleuses, une fermette, le vélo-smoothies sans oublier l’animation foraine. Le coin des artisans était aussi de retour avec des articles et pièces de fabrication locale (bijoux, alimentations, tricots, décorations et autres et objets).

« Les pompiers et pompières du Service d’incendie sous la direction de Jean Labrecque ont aussi été présents tout au long de la journée. Ils ont fait des démonstrations avec les pinces de désincarcération que les gens ont pu manier, en plus des explosions d’aérosol, les « blast » d’eau au contact de l’huile bouillante et l’utilisation des extincteurs à poudre », mentionne l’intervenante en loisirs et coordonnatrice de la fête foraine, Yannik Scrosati, qui est aussi membre du Service d’incendie de la Municipalité.

La soirée a débuté avec le spectacle de l’humoriste Sébastien Haché, connu entre autres pour sa présence au Gala Juste pour rire et Vrak-TV. Le chansonnier C-Bas a ensuite pris le relais. Quant à la journée de dimanche, une messe en plein air a été célébrée au parc de L’Église, suivi d’un pique-nique en famille.