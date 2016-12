Une aventure en parachute pour quatre sœurs de Windsor

Windsor (RC) – Quatre sœurs de la région de Windsor, Jeanne-D’Arc (l’aînée), Lucette, Monique et Christiane Blouin, ont réalisé un rêve qu’elles envisageaient depuis 5 ans, soit celui de sauter en parachute à bord d’un avion. Leur rêve s’est concrétisé le 8 août dernier à l’école Parachutisme Nouvel Air située à Farnham, en Montérégie.

Munies d’une combinaison et accrochées aux harnais des moniteurs expérimentés qui assuraient leur sécurité, les quatre quadragénaires ont successivement quitté le fuselage à 13 000 pieds de hauteur pour plonger dans le vide. Quinze secondes après, les parachutes se déployaient pour une descente en douceur.

C’est vraiment intense de ressentir l’effet durant tout près d’une minute avant que le parachute amoindrisse le saut. La comparaison dépasse de loin les plus gros manèges des jeux forains. Par la suite, c’est une sensation incroyable d’être dans les airs et de voir tous ces paysages à vol d’oiseau, dont ceux de Montréal et de la Rive-Sud.

Résidente de Windsor, Monique Blouin, a voulu partager cette expérience avec ses trois sœurs qui demeurent à Saint-François. Aux quatre femmes s’ajoutait la fille de Monique, Élise Thibeault, conjointe de Khalil Essadik ; de Carole Vincent, belle-sœur de Christianne et Daniel Ayotte, fils de Jeanne-D’Arc. Ce sont Christiane et Monique qui ont mijoté cette aventure et il est fort possible que le quatuor répète l’expérience.