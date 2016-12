Cinq commandements à l’endroit des conducteurs de véhicules

Windsor (RC) – Afin de sensibiliser les automobilistes à l’endroit des cyclistes face aux risques de blessures graves ou mortelles ainsi qu’aux manœuvres dangereuses, une résidente de Windsor souhaite s’exprimer via le Coin de lecteur du journal en indiquant cinq recommandations propices à partager entre les adeptes du vélo et les conducteurs de véhicules.

En tenant compte que la dame ne souhaite pas s’identifier, mais que sa requête origine entre autres d’un espace pour le moins serré qui s’est produit entre son vélo et un poids lourd sur une portion de la rue Principale nord, à la hauteur d’une courbe située à la hauteur de l’ancienne église St-Andrew, la rédaction du journal accepte la demande. La période estivale et particulièrement les vacances de la construction engendrent plusieurs flots de véhicules à travers lesquels les conducteurs et cyclistes doivent partager la route de façon sécuritaire.

Les 5 commandements du bon conducteur de véhicules à l’égard des cyclistes :

lorsqu’un cycliste roule devant vous, déviez légèrement de votre voie si aucun véhicule ne se présente face à vous ;

si un véhicule vient à contresens, ne tentez pas de passer : ralentissez et attendez afin d’éviter de coincer le cycliste. Il en va de la survie du cycliste ;

lorsqu’un automobiliste stationne en bordure d’une rue ou d’un chemin, il doit vérifier attentivement avant d’ouvrir une portière ;

lorsque vous repartez d’une aire de stationnement, vérifiez à deux fois avant de vous engager sur la voie. Les vélos tout comme les motos sont beaucoup moins visibles ;

souvenez-vous que les automobilistes ont la responsabilité de respecter les plus vulnérables, soit les piétons, les motocyclistes et les vélos. Votre auto est une arme.

Merci de votre courtoisie.