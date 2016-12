Un appui financier au Tour Charles-Bruneau

Windsor (RC) — Suite au départ Tour CIBC Charles-Bureau durant l’avant-midi du 7 juillet, les 31 cyclistes ont fait un premier arrêt à Richmond afin de prendre une pause en présence de la députée Karine Vallières, du maire Marc-André Martel, du personnel de la Ville et des jeunes du Service d’animation estivale. Ils ont cependant fait halte brièvement à proximité de l’hôtel de ville de Windsor. La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a remis un chèque de 200 $ à la journaliste et animatrice à LCN, Julie Marcoux, en guise d’appui à cette 21e édition du Courage Charles-Bureau. Au centre de la photo, Mme Bureau est entourée du pro-maire Gaétan Gravelin, de Mme Marcoux et des jeunes du Service d’animation estivale.