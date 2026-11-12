Le manque de relève plonge l’Association de baseball mineur des Sources dans l’incertitude

L’équipe du Diamond des Sources qui as remporté la médaille de bronze aux championnats provinciaux 15U B à Valleyfield en septembre.

Val-des-Sources — Une certaine inquiétude plane au sein de l’organisation du baseball mineur des Sources, alors qu’un manque criant de bénévoles se fait sentir au sein de l’administration.

Déjà fragilisé par quatre postes demeurés vacants à la fin de la dernière saison, le conseil d’administration, actuellement formé de cinq membres, a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi 28 octobre dernier.

Aucune autre personne ne s’est jointe à eux pour l’occasion. Devant un tel constat et naturellement inquiet pour la continuité des activités dans un avenir rapproché, l’organisme a lancé un appel à la population sur les réseaux sociaux en faisant état de la situation.

Lors d’une entrevue accordée à l’auteur de ces lignes, le président de l’Association de baseball mineur des Sources, Jeff Leroux, souligna d’emblée qu’à moins d’un revirement de situation majeur, les activités de la saison prochaine devraient bel et bien avoir lieu.

Il précisa toutefois que quatre postes restent encore à combler. La problématique la plus inquiétante se situe toutefois au niveau de la saison 2028 où plusieurs parents actuellement bénévoles au sein du C.A. et même des postes d’entraineurs pourraient quitter en raison du fait que leurs enfants n’évolueraient plus au sein des Sources.

« Ce que l’on peut constater généralement, c’est que les parents et les personnes qui sont parfois plus facilement tentées de s’impliquer au sein du C.A. le sont pour beaucoup en raison du fait que leur enfant ou un membre de leur entourage évolue au baseball mineur ici et ça se comprend très bien. C’est aussi vrai que plusieurs sont tentés de faire partie de l’organisation durant les années où l’enfant joue, en cédant leur siège à leur tour lorsque le jeune a terminé son parcours au baseball mineur. Comme il y a de fortes chances qu’une seule personne au sein de notre C.A. actuel ne demeure encore en poste d’ici deux ans, nous croyons qu’il est impératif de former une relève au sein de l’Association. Nous avons alors humblement fait état de la réalité à laquelle nous faisons face présentement et aux risques pour le maintien des activités à moyen terme pour le bien des jeunes de la MRC des Sources. Depuis cette sortie publique, nous avons eu le plaisir de recevoir quelques messages de personnes qui souhaitent se joindre au groupe en vue de la prochaine saison, mais c’est sur qu’il reste encore des postes à combler », de commenter, M. Leroux.

Ce dernier ajouta qu’une séance d’information en ligne organisée par les administrateurs est prévue à la fin du mois de novembre avec les personnes s’étant manifestées, afin de bien expliquer les rôles et de définir ce qu’implique une implication dans l’Association.

Toutes personnes désireuses de se joindre au groupe de bénévoles du baseball des Sources sont invitées à faire parvenir un courriel à l’Association à l’adresse : [email protected]. Il en va certainement de la pérennité de l’organisme.

Avant de conclure l’entretien, monsieur Leroux rappela que les différentes équipes portant les couleurs du Diamond des Sources faisaient pour le moins bonne figure au sein de leur catégorie respective, comme la formation 15 U B, qui a remporté fièrement la médaille de bronze aux championnats provinciaux masculins, qui se déroulaient à Valleyfield du 18 au 20 septembre dernier.