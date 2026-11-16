Val-des-Sources — Une fois de plus cette année, les nombreux bénévoles et partenaires participants se mobilisent pour le bien de leur communauté en s’impliquant activement au sein de la campagne « Donnez au Suivant » au profit des paniers de Noël des Filles d’Isabelle cercle St-Aimé.

Si la cueillette porte-à-porte de dons en denrées, argent, bouteilles et cannettes consignées se fait aux quatre coins de la ville de Val-des-Sources le dimanche 13 décembre prochain de 9 h à 13 h, il n’en demeure pas moins qu’il est d’ores et déjà possible de contribuer à la cause.

En vérité, depuis le 5 novembre dernier et jusqu’au 18 décembre, les généreux donateurs sont encouragés à apporter des denrées sèches dans l’un ou l’autre des points de collecte suivants : chez Coop Métro Plus, à la pharmacie Jean Coutu, aux bureaux de l’organisme Destination Carrefour CJE, au salon Quillorama de Val-des-Sources, ainsi qu’à la MRC des Sources.

Francyne Audet, responsable du comité organisateur, rappelle que les besoins sont sans cesse grandissants et qu’aucun objectif n’a été défini précisément pour l’édition 2026.

« La période actuelle est certainement difficile pour tout le monde, mais faire face à des difficultés pour se procurer des denrées alimentaires devient de plus en plus difficile. » L’an dernier, grâce à la très grande générosité de la population, nous avons été en mesure d’apporter un soutien à plus de 250 personnes et familles avec la distribution des paniers de Noël », a-t-elle mentionné, tout en ajoutant qu’il sera malheureusement impossible pour les bénévoles, en dépit de toute leur bonne volonté, de récupérer des jouets offerts, notamment lors de la cueillette porte à porte, alors que le comité des paniers de Noël ne dispose pas des ressources pour en assurer la gestion en surplus de la confection des paniers en eux-mêmes.

Quant à la distribution des boites d’aides alimentaires, celle-ci se fera le 20 décembre prochain entre 9 h et 15 h. Il est aussi très important de souligner qu’il existe d’autres organismes sur le territoire travaillant aussi très fort à apporter du soutien aux personnes dans le besoin, comme Opération Coup de Cœur ou bien les paniers de Noël des Aramis, et bien que tous soient complémentaires dans l’action, il faut comprendre que chacun a un créneau d’aide différent au sein de la population.

Il s’avère donc aisément compréhensible qu’il soit parfois difficile de bien démystifier le tout, mais il est important de comprendre que chacun est autonome dans ses levées de fonds, ses règles internes et dans le cadre de la distribution physique de l’aide également.

Michaël Khan, copropriétaire de la Pharmacie Jean Coutu et président d’honneur de l’édition 2026 de « Donnez au Suivant », encourage la population à donner généreusement.

« Permettre aux familles de festoyer et vivre la période des Fêtes en toute dignité, c’est important pour nous. Le coût de la nourriture est de plus en plus élevé. Cette période devrait être réjouissante pour tous ».

Prendre note que, pour les résidents de la MRC des Sources, les inscriptions pour recevoir un panier de Noël auront lieu du 5 novembre au 5 décembre. Les personnes doivent toutes se présenter au sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues, avec une preuve de résidence et un relevé bancaire, soit les jeudis et vendredis de 9 h à 16 h 30 ou les samedis de 11 h à 15 h.