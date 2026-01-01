La mystérieuse vie des sacs noirs

À la Friperie du Presbytère, on voit passer de tout. Et quand on dit « de tout », croyez-nous… c’est vraiment de tout.

D’abord, il faut le dire haut et fort : un immense merci à toutes les personnes qui prennent le temps de donner vêtements, vaisselle, jouets et petits trésors encore en bon état. Grâce à vous, la friperie aide des familles, évite le gaspillage et fait rouler une belle solidarité dans notre communauté. Sans ces dons, rien de tout ça ne serait possible.

Mais entre deux beaux sacs bien préparés se cache parfois… le fameux sac mystère.

Celui qui semble avoir survécu à trois déménagements, deux séparations et un séjour dans un cabanon humide depuis 1998.

Nos bénévoles — qu’on peut officiellement qualifier d’anges sans ailes — ouvrent alors le sac avec courage et optimisme. À l’intérieur, une lampe sans fil… sans prise… sans abat-jour. Une pantoufle solitaire. Un grille-pain qui a probablement connu Expo 67. Et parfois, une odeur tellement puissante qu’elle pourrait réveiller le clocher du village.

On comprend bien les intentions. Personne n’aime jeter des choses. Et avec les ventes de garage et les déménagements qui arrivent, on est plusieurs à faire le grand ménage. Mais il faut se rappeler une petite règle toute simple : si l’objet n’a pas trouvé preneur à la vente de garage pour 25 sous… il y a des chances qu’il ne connaisse pas une deuxième carrière en friperie.

La bonne nouvelle ? Dans notre MRC, nous avons un super écocentre où plusieurs objets peuvent encore servir. Certains articles peuvent être déposés dans les espaces de réemploi, et d’autres citoyens peuvent venir les récupérer gratuitement. Une belle option pour donner une deuxième vie à certains objets… sans transformer les bénévoles en équipe de déminage textile.

Parce qu’au final, derrière chaque sac reçu, il y a des personnes qui donnent de leur temps avec générosité. Des bénévoles qui trient, placent, lavent, organisent et accueillent les gens avec le sourire. Ils méritent toute notre reconnaissance… et, idéalement, des sacs qui ne nécessitent pas un masque industriel à l’ouverture.

Alors, cet été, avant de faire un don, posons-nous la question magique :

« Est-ce que moi-même, je serais content de recevoir ça ? »

Si la réponse est oui : merci infiniment, la friperie vous adore.

Si la réponse est « ouf… pas sûr » : l’écocentre est probablement votre meilleur ami.

Merci à notre fidèle clientèle, c’est pour vous que ces chers bénévoles se démènent avec joie. La Friperie est là pour vous servir encore longtemps.

Et à notre incroyable équipe de bénévoles : merci pour votre patience, votre humour… et votre nez de compétition.

Le conseil de Fabrique Saint-Philippe de Windsor