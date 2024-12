Advienne que pourra

Naissance de Régis et de Rosalie De la lignée de François Druineau (Bruneau) et de Marie Prévost (1669), Régis Bruneau est la 7e génération de celle-ci. Il est né le 27 septembre 1845 à Saint-Gervais, un village du comté de Bellechasse. Il est le cinquième enfant d’une famille de 13 et fils du cultivateur Chrysologue Bruneau et de Marie Fecteau. ...