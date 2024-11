Sensibilisation au vandalisme sur le chantier de l’École Arc-en-Ciel

Au cours des dernières semaines, notre chantier de construction de l’école Arc-en-Ciel, située à Saint-François-Xavier-de-Brompton, a été la cible de plusieurs actes de vandalisme regrettables. Nous avons constaté des bris de vitrages, des graffitis, et d’autres dommages qui nuisent au bon déroulement des travaux. Ces incidents entravent non seulement l’avancement du projet, mais engendrent également des coûts additionnels et des délais qui affectent toute la communauté.

Face à cette situation, nous avons dû prendre des mesures de sécurité renforcées, incluant l’installation de caméras de surveillance. Ces dispositifs nous ont permis de capturer des images des individus impliqués dans ces actes. Si ces comportements persistent, nous pourrions être contraints de rendre ces preuves publiques pour identifier les contrevenants.

Il est essentiel de rappeler que l’école Arc-en-Ciel, une fois achevée, sera un lieu de vie et d’apprentissage qui profitera à tous, particulièrement aux familles et aux jeunes du secteur. Nous appelons donc la communauté, tant les adultes que les adolescents, à se mobiliser pour préserver ce projet et dissuader ces comportements.

Chacun de nous peut faire une différence. Parlez-en autour de vous, soyez vigilants, et encouragez le respect des lieux. En travaillant ensemble, nous pourrons construire un environnement sûr et inspirant pour les générations futures.

Merci pour votre soutien et votre engagement envers notre communauté.

L’équipe de Construction Alain Morin