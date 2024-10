Arrivée des Bruneau (Druineau) en Estrie

Naissance de Régis et de Rosalie

De la lignée de François Druineau (Bruneau) et de Marie Prévost (1669), Régis Bruneau est la 7e génération de celle-ci. Il est né le 27 septembre 1845 à Saint-Gervais, un village du comté de Bellechasse. Il est le cinquième enfant d’une famille de 13 et fils du cultivateur Chrysologue Bruneau et de Marie Fecteau. Le parrain fut Régis Fredette et la marraine Émilie Lainé. Le célébrant a été Édouard Montminy, prêtre curé.

Rosalie Godbout est la 8e génération de la lignée de Nicolas Godbout et de Marthe Bourgouin (1662). Elle est née à Saint-Gervais le 31 août 1849, fille de Jean-Baptiste Godbout et de Caroline Boucher. Le parrain a été Jean-Baptiste Talbot et Marie-Anne Godbout, la marraine en présence de Joseph-Nérée Gingras comme prêtre célébrant.

Mariage de Rosalie et Régis en 1871

Le 24 janvier 1871 a eu lieu leur mariage en l’église du village de Saint-Gervais. Cette union fût célébrée par Pascal Pouliot, prêtre curé de cette paroisse. Plusieurs étaient présents : Antoine Bolduc, Léon Godbout, Jean-Baptiste Godbout (père), Joseph Bolduc, Philomène Godbout, Zoé Godbout, Élisabeth Lemieux.

Achat d’une terre estrienne en 1874

C’est le 5 octobre 1874 que Régis Bruneau et son beau-frère Jean Godbout se présentent chez le notaire de Wotton Jacques Picard. Ils achètent par contrat, du vendeur Pierre Marcotte de Saint-Georges-de-Windsor, à partir du lot 28 par sa division en deux, soit le lot 214 à Régis Bruneau et le lot 215 à Jean Godbout. Ces deux lots se situent à la limite de Saint-Georges-de-Windsor et de Saint-Camille, dans le rang 2 du canton de Windsor avec une superficie de 52,65 acres chacun.

Régis et Rosalie s'installent dans le Rang 2 de Saint-Georges-de-Windsor, Qc

Dans le contrat de vente, il est mentionné qu’il y a des bâtiments sans leur description sur le terrain de 52,65 acres. Un élément de spécifié au contrat est que le vendeur s’engageait à retirer avant l’hiver le foin coupé de l’année et rangé dans un des bâtiments.

Nous savons qu’ils étaient à Saint-Georges-de-Windsor après la signature des contrats puisque Marguerite et Jean sont en deuil de leur fils aîné âgé de 2 ans et 11 mois le 21 novembre 1874 et inhumé au cimetière de l’endroit. On suppose qu’ils habitaient dans leur village d’adoption sans nécessairement confirmer que c’était dans une maison érigée sur la terre nouvellement acquise.

La famille des Bruno Godbout

Une fois bien installés sur leur ferme, des enfants se sont ajoutés à la famille. Rosalie a mis au monde 12 enfants, dont 8 filles et 4 garçons : Eusèbe, Marie, Arthur, Anna, Olivine, Alphonsine, Victoria, Élodia, Lédia, Jean-Baptiste, Wilfrid, Christiana.

Rosalie fut hospitalisée du 19 septembre au 27 septembre 1917 à l’Hôtel-Dieu de Québec. Suite probable à des problèmes de santé, elle est décédée à l’âge de 68 ans le 07 octobre 1917. Deux ans plus tard, Régis meurt à l’âge de 74 ans le 17 novembre 1919. Les deux furent inhumés au cimetière de Saint-Georges-de-Windsor.

Régis et Rosalie méritent une grande admiration et reconnaissance de leur contribution au développement de l’agriculture en Estrie et principalement à Saint-Georges-de-Windsor. De plus, il y a encore des Bruneau de cette lignée qui exploitent des fermes dans les rangs de cette municipalité. Rosalie et Régis peuvent en être fiers. En octobre 2024, 150 ans se seront écoulés depuis l’établissement en Estrie d’une branche de la lignée Bruneau (Druineau)/Prévost.

Pour lecture et consultation

Pour les personnes intéressées par l’histoire de Régis et Rosalie, une publication intitulée « Des pionniers de Saint-Georges-de-Windsor, QC — Régis Bruneau (1845-1919) et Rosalie Godbout (1849-1917) — par Pierre Bruneau — ISBN 978-2-9820993-0-2 » est disponible pour consultation à la Bibliothèque de Saint-Georges-de-Windsor et de Windsor.

Pierre Bruneau, 10e génération