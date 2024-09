Un référendum demandé pour la nouvelle bibliothèque de Windsor

À tous les citoyens de Windsor,

Est-ce que vous savez que la nouvelle bibliothèque que Mme la mairesse veut faire bâtir va coûter des millions ? Ce qui veut dire une augmentation de taxes en 2025 l’année de la fin de son terme.

Elle va donc endetter la ville de Windsor de 4 à 6 millions de dettes de plus que le coût du départ. Ce serait tellement facile et à moindre coût d’aller voir le propriétaire de Dollar Import, de l’acheter. La bâtisse est déjà là à la vue des gens et non en plein bois. Peut-être va-t-elle dire qu’il n’est pas à vendre, mais tout le monde est à vendre. Nous demandons donc un référendum pour la bibliothèque. Les citoyens ont droit de donner leur avis sur cette décision et juste une dizaine de personnes.

Tous ceux qui ne sont pas d’accord avec l’endroit où elle veut faire bâtir la bibliothèque et le coût qu’on vous attend le lundi 7 octobre à 19 h à l’hôtel de ville. Venez en grand nombre.

René Hamel