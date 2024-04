Myriophylle à épis — La lutte continue

Le myriophylle à épis est une plante exotique envahissante qui commence à être bien connue dans le lac Trois-Lacs. Communément appelée la « plante zombie », celle-ci pousse en abondance dans le littoral du lac jusqu’à trois mètres de profondeur, où sa croissance rapide représente une nuisance considérable à la pratique d’activités nautiques comme la baignade ou la navigation.

Originaire d’Eurasie, cette plante prolifère désormais dans plusieurs lacs estriens, se propageant d’un lac à l’autre par la dispersion de fragments par les embarcations nautiques.

Depuis 2017, la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL), en partenariat avec l’Association des résidents des Trois-Lacs (ARTL), travaille d’arrache-pied pour lutter contre le myriophylle à épis.

Grâce à cette lutte, ce sont plusieurs tonnes de plantes envahissantes qui ont été retirées du lac afin de permettre aux baigneurs et plaisanciers de mieux profiter du plan d’eau. Ce sont aussi 12 000 m² de bâches qui ont été installées au fond du lac pour contrôler des herbiers aquatiques envahissants, ainsi que plus de 375 000 $ qui ont été investis en matériel et main-d’œuvre.

Cette lutte implique des dizaines de bénévoles, des centaines d’heures de recherche et de développement sur le terrain et surtout, la concertation de nombreux acteurs régionaux pour supporter ces initiatives dans le respect des meilleures pratiques environnementales.

La lutte aux espèces exotiques envahissantes est extrêmement coûteuse en ressources et en temps, mais la participation de chaque usager du lac peut faire une réelle différence. Voici les gestes que chaque usager de lac peut poser pour y participer :

1. Nettoyez votre embarcation (bateau, kayak, planche à pagaie, etc.) avant d’entrer dans un plan d’eau et chaque fois que vous visitez un plan d’eau différent pour éviter de propager les espèces envahissantes d’un lac à l’autre ;

2. Apprenez à reconnaître les espèces exotiques envahissantes afin de savoir les identifier adéquatement ;

3. Évitez de naviguer dans les herbiers aquatiques contenant des espèces envahissantes afin de limiter la dispersion de fragments ;

4. Naviguez de façon sécuritaire et en réduisant les vagues afin de préserver l’intégrité du lac et permettre sa défense naturelle contre les espèces indésirables ;

5. Partagez vos observations aux autres usagers afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques et aux risques de propagation des espèces exotiques envahissantes ;

6. Engagez-vous auprès de la RIRPTL et de l’ARTL pour agir concrètement dans la protection du lac Trois-Lacs !

Le saviez-vous ? La semaine de sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes, lancée par le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, avait lieu du 26 février au 3 mars ! Consultez leur page Facebook ou leur site internet afin d’en apprendre davantage sur les espèces exotiques envahissantes.

https://www.environnementestrie.ca/myriophylle-a-epis/

N’hésitez pas à contacter la RIRPTL ou encore l’ARTL si vous souhaitez en savoir plus au sujet des espèces exotiques envahissantes ou pour vous impliquer au sein de la RIRPTL ou de l’ARTL :

Sarah Thibaudeau-Gosselin

Chargée de projet RIRPTL