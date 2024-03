Windsor et la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire

J’ai récemment fait la lecture, très intéressante, de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire du gouvernement du Québec, politique qui fut rendue publique le 6 juin 2022. Cette lecture est totalement accessible à tous, vous n’avez qu’à visiter le site internet du gouvernement du Québec. Il s’agit d’une vision stratégique afin d’aider la prise de décision en matière d’architecture et d’aménagement du territoire au Québec. En voici quelques éléments que je reproduis ici textuellement :

• Pour des milieux de vie qui répondent aux besoins de la population :

- Prioriser la consolidation des secteurs bénéficiant déjà de réseaux d’infrastructure et d’un patrimoine bâti;

- Réduire les durées de déplacement et les distances entre les lieux de résidence, de travail, de consommation et d’autres types d’activités;

- Renforcer la sécurité ainsi que la résilience et améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens par la réduction des risques et des nuisances;

• Pour un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire agricole :

- Adopter des formes d’aménagement qui permettent de contrer la perte de milieux naturels et de territoires agricoles;

- Orienter la croissance urbaine vers des milieux déjà dotés d’infrastructures et de services publics, situés au cœur de nos villages et de nos villes, limitant ainsi l’étalement urbain;

• Pour des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec :

Favoriser une localisation optimale des activités économiques par une planification et des stratégies économiques qui contribuent davantage à la vitalité des cœurs de quartiers et des noyaux villageois ainsi que des espaces industriels et commerciaux;

Mettre de l’avant une approche partenariale et encourager l’innovation dans le respect des particularités territoriales.

Le projet de la nouvelle bibliothèque de Windsor, bien que nécessitant une nouvelle construction, répond assez bien à ces propositions. Il sera situé dans un endroit accessible, dans un environnement des plus intéressant, dynamisera le quartier et profitera à toute la population. Et une bibliothèque est une nécessité pour développer, maintenir et promouvoir la culture d’une population.

Mais le projet du Maxi dans le parc commercial et industriel… Quelles cases coche-t-il dans cette vision gouvernementale? Absolument aucune… On ne consolide pas les secteurs déjà bâtis, on augmente les distances de déplacement, on diminue les services au cœur de la ville, on accroit les dangers, on n’encourage nullement l’innovation (une station-service avec dépanneur devrait s’installer dans le même quartier que le futur Maxi : c’est loin d’une innovation…). Est-ce que cette Politique d’aménagement du gouvernement fut l’objet d’une lecture au conseil de ville de Windsor? Si oui, quels éléments le conseil n’a pas compris? Et si non, il serait grand temps d’en faire une lecture obligatoire et ce, avant la prise de décision sur de futurs projets.

En terminant, félicitations au conseil de ville de St-François-Xavier-de-Brompton pour son implication dans le projet intergénérationnel Le Houppier, un projet innovant et tout à fait en concordance avec cette Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire du gouvernement du Québec.

Mireille Chamberland

Citoyenne de Windsor