Pourquoi l’essence est-elle plus chère ici?

Depuis plus d’un an, le coût de la vie explose. Hypothèque, épicerie, vêtements, etc. Devant faire face à tous ces frais, trop de gens manquent maintenant de ce qui était pourtant des choses essentielles.

Ce qui m’amène à déplorer le prix de l’essence à Windsor. Nos trois stations-service, qui font partie de notre collectivité, aiment mieux prendre des bénéfices exagérés que de soutenir notre communauté. Richmond, Bromptonville, Sherbrooke, le prix au litre est en moyenne de 8 à 10 sous moins chère. J’aimerais bien qu’on nous explique pourquoi cette situation perdure depuis plus d’un an.

André Martin

Windsor, secteur Greenlay