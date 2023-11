Notre quartier sans immeubles à logements multiples

Bientôt débutera le projet Quartier des papetiers, dans le champ à l’arrière de chez moi sur la rue Frye Est à Windsor. Un gros projet comme ça ne peut que nuire à la qualité de vie du quartier : les infrastructures, le dynamitage, la construction, le bruit, la poussière, les camions et à long terme, le trafic, la sécurité, les services… ces obstacles sont inévitables pour la réalisation du projet !

Mais, il y a une chose que l’on peut changer. C’est la construction d’immeubles locatifs de 4 et 6 logements déjà prévue au projet. Avec un référendum, nous pouvons nous opposer au changement de zonage pour ce type de construction qui, à mon avis, n’a pas sa raison d’être dans ce projet ni dans le quartier que j’habite depuis plus de 60 ans. J’en suis à ma troisième résidence dans le quartier. J’ai été témoin de la construction de plusieurs maisons unifamiliales et cela ne m’a jamais dérangé. Le développement du secteur a été graduel, étalé sur plusieurs années. Avec ce nouveau projet, c’est très différent.

Pourquoi pas un compromis du promoteur ? Remplacer les immeubles à logements multiples par des maisons unifamiliales, des maisons jumelées ou au pire, des maisons de ville en rangées. Ceci serait plus acceptable, il me semble, que des immeubles à logements multiples. De plus, que la construction de ces immeubles est envisagée dans le plus haut point du champ derrière la rue Frye Est. Ils occuperont sans doute les plus beaux terrains du nouveau développement. La présence de ces immeubles, plus gros et plus haut qu’une maison unifamiliale, dominera le quartier. Allez voir le développement sur l’ancien terrain de golf de Windsor (Parcours des rivières) ; par leur grandeur et leur hauteur, les immeubles à logements multiples dominent sur toutes les autres constructions du développement créant un véritable déséquilibre. La présence imposante de ce type de bâtiment dans notre quartier ? Non, merci. Il est donc temps d’agir, et ce, rapidement.

La signature du registre par les citoyens concernés, suivi d’un référendum, est la seule façon de s’exprimer, et surtout, de changer le cours du projet du promoteur Sphère Société Immobilière. Si le projet va de l’avant comme prévu, notre qualité de vie sera affectée pour toujours. La philosophie est simple à comprendre — plus de terrains, plus de maisons, plus d’immeubles à logements multiples, le plus condensés possible, tout cela égale plus de profits ! C’est simple à comprendre.

Ce promoteur veut réaliser de gros projets à Windsor : Quartier des papetiers, Place du barrage à Greenlay, achat de la place Bernard McAdams, bâtisse industrielle dans le parc de la 55, et peut-être plus, qui sait ? En espérant que tout tourne comme sur des roulettes pour eux. Leur but ultime ce sont les profits et non l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Windsor, que notre conseil de ville devrait favoriser. Je suis loin d’être certain que ce type de projet convienne à Windsor : petites maisons, petits terrains, immeubles locatifs, densification, perte d’espaces verts, avec toute sorte de restrictions de construction, ça ne me plaît pas !

Un quartier comme celui que j’habite présentement serait ma grande priorité. Des projets qui poursuivent le travail accompli depuis de nombreuses années par tous ceux qui se sont établis dans le secteur. Apparemment, c’est rêver.

Luc Martineau

Résident de la rue Frye Est à Windsor