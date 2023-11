Fermeture du guichet automatique : les aînés consternés

Les aînés de Saint-François-Xavier sont consternés par la décision de Desjardins de fermer le guichet automatique, le 6 décembre 2023.

Après avoir subi une coupure dans certains services postaux, voilà que s’ajoute cette fermeture.

Pourtant, les maisons neuves et les blocs à logements poussent comme des champignons et on coupe dans les services offerts. Où est la logique ?

Les aînés ont mis beaucoup d’énergie à tenter d’offrir les services aux petites municipalités et on les ignore, maintenant. La proximité permettait de s’y rendre à pied ou à vélo et maintenant il faudra prendre l’auto pour aller dans la ville voisine.

Est-ce que Desjardins apprécierait qu’une autre bannière s’installe dans notre village ?

Avec un peu de bonne volonté et de compréhension, une décision, ça peut toujours se changer.

Tâchons donc de respecter ceux qui ont travaillé fort pour obtenir que notre beau village soit si accueillant.

Florianne Richard, présidente du conseil d’administration du Club FADOQ Saint-François-Xavier