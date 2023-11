En tant que citoyen, j’ai été surpris de constater que la Ville de Richmond n’a toujours pas muni l’ensemble de ses ouvrages de débordements d’eaux usées d’enregistreurs électroniques de débordements (EED), tel qu’exigé depuis 2014 dans l’article 9 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU).

La mesure de durée de débordement est pourtant cruciale pour obtenir un portrait juste des déversements, qui affectent considérablement la qualité de l’eau des cours d’eau environnants, et pour agir à la source en cas de problème. Savoir que ma ville ne mesure pas adéquatement les déversements dans un contexte où les précipitations extrêmes, plus fréquentes dues aux changements climatiques ajouteront de la pression sur les réseaux d’égouts ne me rassure guère.

Qu’est-ce qui explique que près de 10 ans après l’entrée en vigueur du règlement, notre ville ne s’y est toujours pas conformée ? Quelle place occupe la protection des ressources hydriques dans vos priorités ?

La santé des lacs et rivières de ma région me tient à cœur : j’aimerais un jour pouvoir profiter des plans d’eau sans me soucier des risques que la qualité de l’eau pour ma santé, ou pour celle des espèces aquatiques, considérant que les déversements les exposent à des virus et des microbes et peuvent les priver d’oxygène, ce qui peut mettre à risque leur survie. C’est pourquoi je vous adresse une demande, celle de vous conformer à l’exigence du ROMAEU.

Qu’en est-il des activités de kayak dans la rivière Saint-François ?

D’ici là, je vous invite à consulter le palmarès des déversements d’eaux usées au Québec, développé par la Fondation Rivières. Le palmarès classe les villes et municipalités qui se démarquent quant à l’intensité de leurs déversements.

Cette année, la Fondation a attribué des durées de débordement de 24 h à tous les événements s’étant produits à partir d’ouvrages dépourvus d’enregistreur électronique de débordement (EED). Vous y trouverez notre ville, dont le rang a été affecté par cet ajustement et dont j’espère le voir glisser au plus bas du classement à l’avenir.

Merci de l’attention portée à ce message.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Pierre Avignon, comité citoyen Vers un val vert