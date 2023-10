Je suis préfet de la MRC du Val-Saint-François en Estrie depuis 10 ans. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai la chance de travailler avec 18 maires et mairesses à la bonne gestion et au bon développement de notre territoire. Mon rôle me permet aussi de travailler étroitement avec nos élus d’instances provinciales et fédérales. Les collaborations avec les paliers gouvernementaux nationaux ont un impact significatif sur l’avancement et la réalisation de nos projets régionaux et locaux. Quand un projet stagne depuis 7 ans et qu’on se fait rassurant en me disant que ça avance, ma question est : vers où ?

S’il y a une vérité en politique, c’est que la patience est de mise, car certains dossiers peuvent prendre un bon moment pour se concrétiser. Un de nos projets a démarré sous un gouvernement, c’est poursuivi sous un deuxième, et, je l’espère, arrivera à se concrétiser sous ce troisième.

La MRC du Val-Saint-François est entièrement desservie par la Sureté du Québec (SQ). Depuis 2011, nous avons travaillé tous ensemble à l’identification d’une localisation géographique qui serait optimale pour le poste de la SQ, afin de desservir efficacement notre population. Les élu.es formant le Conseil de la MRC ont adopté, avec une majorité, la recommandation de relocalisation du poste qui répondait aux critères préalablement convenus avec toutes les parties prenantes, dont la SQ. C’était en 2016.

Il est prévu que les bureaux de la SQ, qui se trouvent présentement dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Richmond, soient relocalisés à Windsor, le point démontré comme étant le plus central du territoire. Un terrain y est réservé dans le nouveau parc industriel, prêt pour la construction.

Me voilà au terme de mon 5e mandat en tant que préfet et la pelletée de terre se fait toujours attendre. Cette situation affecte deux municipalités, qui se retrouvent en attente depuis plusieurs années et ne peuvent avancer sur leurs projets respectifs.

J’interpelle, à nouveau, notre ministre responsable de la région de l’Estrie et ministre de la Sécurité publique, monsieur François Bonnardel, afin qu’il nous aide à concrétiser le projet de relocalisation du poste de la Sureté du Québec dans la MRC du Val-Saint-François.

Et si la pelle doit servir à enterrer ledit projet, alors qu’on m’en informe.

Luc Cayer,

Préfet de la MRC du Val-Saint-François