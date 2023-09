Lettre de la part de l’Association des résidents des Trois-Lacs

À ceux qui affirment et critiquent l’ARTL de passivité (inaction aux Trois-Lacs), voici quelques réalisations et projets en cours menés de pair avec la RIRPTL :

Lutte contre le myriophylle à épis

- Recrutement de quatre plongeurs à raison de 35 heures par semaine pendant la majorité de l’été pour procéder à l’arrachage manuel de plantes envahissantes ;

- Installation de 11 000 m² de toiles d’occlusion au fond du lac pour bâcher des herbiers de myriophylle à épis en 2022-2023 ;

- Ajout de nouvelles superficies bâchées prévu en 2024.

Mise à la disposition d’un ponton de l’ARTL à la RIRPTL, adaptée aux diverses tâches au lac :

- Pose et retrait de bouées de navigation ;

- Retrait d’arbres et de branches qui nuisent à la navigation ;

- Activités de lutte au myriophylle à épis.

Soutien technique à la RIRPTL pour diverses activités de suivi sur le lac :

- Inventaire annuel des herbiers aquatiques ;

- Restauration du bassin de sédimentation suite aux activités passées de dragage hydraulique ;

- Suivi de la qualité de l’eau pour le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) ;

- Détection précoce afin de prévenir l’apparition d’autres espèces envahissantes dans le lac amenées par des embarcations n’ayant pas été adéquatement nettoyées (ex. : moule zébrée).

En résumé, l’apport de l’ARTL aux activités de la RIRPTL est davantage de niveau logistique et de main-d’œuvre. L’Adhésion à l’ARTL diminue d’année en année, et ce, malgré un coût aussi peu élevé que 25,00 $ annuellement maintenu depuis plusieurs années.

Effectuez un calcul simple : le nombre d’embarcations de tout type multiplié par 25,00 $. De quoi ajouter des toiles et améliorer la randonnée des embarcations. Une question de fond se pose : les plaisanciers et pêcheurs tiennent-ils pour acquis leur accès gratuit au lac sans se soucier de la détérioration de celui-ci ? Les riverains subissent la détérioration des berges, en plus de devoir ramasser les fragments de plantes aquatiques qui s’y déposent après avoir été coupés par les hélices des embarcations motorisées.

L’ARTL appuie l’initiative des municipalités détenant une rampe de mise à l’eau sur le lac (Val-des-Sources, Tingwick et Saint-Rémi-de-Tingwick) d’y implanter des barrières de contrôle, et ce, afin d’éventuellement obliger le nettoyage des embarcations précédant et suivant leur mise à l’eau. Actuellement, malgré l’étendue restreinte du lac, tous y ont accès quelle que soit leur provenance et quels que soient les risques qu’ils y implantent des espèces envahissantes issues d’autres lacs. D’autre part, est-ce acceptable de laisser circuler sur le lac des embarcations motorisées non adaptées à celui-ci sur le plan environnemental et de préservation des berges ?

La réalisation de projets visant à rétablir la qualité du lac dégradée par de mauvaises pratiques des usagers coûte des sommes considérables provenant des municipalités. Les visiteurs de l’extérieur se targuent d’affirmer qu’aux Trois-Lacs nous sommes renommés pour la gratuité des descentes d’embarcations et l’absence de contrôle de celles-ci. Le temps du laisser-aller est passé, des actions s’imposent non seulement des autorités municipales et de l’ARTL, mais aussi de chaque usager et propriétaire d’embarcation motorisée. L’autorégulation des accès privés au lac et l’utilisation responsable des embarcations motorisées sont des éléments cruciaux dans la préservation de la qualité du lac Trois-Lacs. En somme, que ce soit une motomarine, un ponton ou toute autre embarcation motorisée, le comportement de la personne responsable de l’embarcation dénote de son jugement et son respect pour les autres usagers du lac.

Association des résidents des Trois-Lacs (ARTL) et Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL)