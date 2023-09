Mon expérience à l’expo agricole de Richmond

Je voulais vous faire part de notre expérience de notre visite familiale ce samedi à l’expo de Richmond.

Cette année semble avoir été une année record encore une fois, mais il est important de montrer ce qui ne fonctionne pas et qui pourrait être un enjeu majeur de sécurité publique.

Lors de notre départ vers 21 h 15, il n’y avait aucune ressource pour aiguiller la sortie du stationnement qui était en forme d’arêtes de poisson. Nous étions stationnés dans la partie la plus reculée du champ et avons attendu plus de 2 heures dans notre voiture en file sans aucun mouvement. Je n’ose imaginer si quelqu’un aurait eu besoin de secours d’urgence. Le tout étant bloqué et qu’il y ait une seule voie, il est impossible qu’un véhicule d’urgence puisse se rendre a cet endroit dans un temps sécuritaire. Cela fait 2 ans que nous vivons ce problème et cette année fut le comble, car aucune ressource ne semblait être sur place pour minimalement gérer le flux des voitures. Nous avons vu une personne avec un dossard, mais il était dans sa voiture et ne semblait pas être intéressé à donner du support.

J’ai contacté la ville de Richmond, mais a ma surprise, on m’a dit que «L’Exposition agricole de Richmond ne relève pas de la Ville». Si la ville n’est pas responsable d’exiger un myome de sécurité des entités qui utilise son nom sur son territoire, je me demande qui peut bien demander des comptes à une organisation comme celle-ci.

Ce fut notre dernière visite à cette foire agricole et il serait déplorable qu’elle soit un jour reconnue pour un décès dû à la piètre gestion de son stationnement.

Je comprends que nous sommes en pénurie de main-d’œuvre, mais si on ne peut offrir un service par manque de personnel, il est toujours préférable de ne pas offrir un service déficient que de mettre la sécurité des clients en jeu par avidité.

Je sais que je n’étais pas seul dans cette situation et espère que ce qui sera diffusé dans vos médias ne sera pas uniquement que ce fut une réussite due à une affluence record.

Cordialement,

Daniel Pelchat