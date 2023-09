Les éoliennes sont-elles allergiques à la démocratie?

Le fait que beaucoup d’élu.e. s aient été séduits par la rhétorique pseudo-verte et les promesses financières généreuses des promoteurs ne les dispensent pas de prendre le pouls des populations concernées. De véritables consultations publiques sont nécessaires.

Au lieu de cela, ils ont donné carte blanche aux promoteurs pour qu’ils organisent une sorte de vernissage faisant l’apologie de leurs «oeuvres», le 29 août à Wotton et le 30 à St Georges. Ainsi, chacun et chacune ont eu le loisir de les contempler dans le brouhaha généralisé, rendant inaudible au plus grand nombre, toute critique pertinente du projet.

Une farce grotesque qualifiée de «consultation publique!

Éric Bourquin, le 29 août 2023