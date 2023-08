La fin de notre marché Provigo ?

Quelle aberration que la possible fermeture de notre marché Provigo qui dessert la population depuis plus de 60 ans, sans compter son implication sociale substantielle dans la communauté, pour la construction d’un Maxi dans un parc industriel, sur une route provinciale et à l’extérieur du centre-ville ! N’est-ce pas la meilleure façon de planter l’avant-dernier clou dans le cercueil de ce dernier ?

Qui aura la prochaine bonne idée pour planter LE dernier clou afin d’en finir au plus tôt avec les souvenirs de ce qui fut, il n’y a pas si longtemps, un vrai centre-ville vivant ?!

Ne soyons pas dupes, ce n’est pas pour améliorer le service actuel que ce projet serait mis de l’avant, mais plutôt pour augmenter les profits de Loblaws en coupant dans les différents services à la clientèle.

Que dire des personnes sans automobile, qui auront à se rendre à pied à ce Maxi, ou en tri- ou quadriporteurs, et qui devront circuler sur une route provinciale (risque majeur d’accident grave) ?

Enfin, c’est un manque de respect et de reconnaissance envers cette clientèle ainsi qu’envers tous ceux qui ont géré, possédé, et travaillé dans cette entreprise alimentaire au cours de toutes ces années pour nous servir adéquatement.

Advenant que ce projet se concrétise, je deviendrai un client de plus pour le IGA de Bromptonville qui, tout comme notre Provigo, est un vrai marché d’alimentation AVEC service et non un entrepôt…

Sans préjudice,

Martial Chamberland

Fidèle client de Provigo depuis toujours