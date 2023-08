Un fait vécu

Dernièrement, je suis allée voir un film sur le trafic d’enfants. C’est un film de Mel Gibson qui raconte le travail réel de Tim Ballard, un agent de la CIA, qui s’est donné pour mission de sauver des enfants enlevés pour trafic humain.

Savez-vous que chaque année on évalue à deux millions le nombre d’enfants qui sont enlevés soit pour trafic d’organes, rituels de toutes sortes, pour satisfaire les besoins de gens obsédés par une sexualité perverse ou tout simplement pour faire de l’argent ? Ne pensez pas que cela n’existe pas chez nous, c’est partout à travers le monde. On a vraiment à faire à une pandémie de pédophiles.

Non seulement les gens n’en savent rien, mais ils ne veulent pas le savoir. Ce qu’on ne sait pas, ça ne fait pas mal. Hein ! Si ça ne nous touche pas personnellement alors ça n’existe pas. Il ne faudrait surtout pas que cela arrive à un de nos enfants ou petits enfants, alors là ça prendrait une tout autre importance ; pourtant ce sont les enfants ou petits enfants d’autres parents ou grands-parents.

À quand le grand réveil, à quand l’ouverture de conscience qui nous permettra de voir qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette planète.

Grâce à des gens comme Tim Ballard qui ont compris l’importance et la nécessité d’agir, en mettant leur vie en danger et leur famille en suspend pour sauver ces merveilleux enfants qui ne demandent qu’â être aimés et en sécurité.

Pourquoi autant d’acharnement à vouloir taire cette réalité ? Soyons au moins conscient du phénomène et envoyez de l’amour ou ressentez de l’amour pour tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour protéger tous ces enfants.

N’oublions pas que si nous ne sommes pas vigilants nous verrons que ce qu’on veut bien nous faire voir et nous entendrons que ce qu’on voudra bien que l’on entende.

Maman et grand-maman Louise Dion Morissette