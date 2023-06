Un hommage à la résidence de Wotton

Comment peut-on passer sous silence le travail d’une personne qui a bâti avec cœur pendant toutes ces années une résidence pour personnes âgées dans un village qui en était privé et qui permettait aux résidents de rester à proximité de leurs proches.

M. Marco Laprade travaille dans cette communauté depuis de nombreuses années et tout ce qu’on a entendu « Fermeture pour non-respect des normes ». Faire de ton mieux à présent n’est plus suffisant. Il faut être parfait, mais n’y a-t-il pas de failles dans ce qu’on appelle parfait ?

Ma maman était là depuis cinq ans et elle a reçu de bons soins et surtout beaucoup d’amour pourtant personne n’a rendu hommage à ces magnifiques préposés qui ont œuvré avec beaucoup de tendresse, de générosité et de compassion. Il faut beaucoup, beaucoup d’amour pour pouvoir donner autant.

On aurait à reconnaître les bons côtés plutôt qu’à critiquer. Bizarrement, malgré les soins qui, dit-on, laissaient à désirer, aucun des résidents ne voulait quitter cet endroit. C’était un cocon familial autant pour les préposés, les familles, ceux qui travaillent à la cuisine, à l’entretien ménager, et à la coiffure.

J’ai un amour profond pour tous ces gens qui travaillent avec et pour les personnes âgées et leur bien-être.

Belle erreur gouvernementale, et ce n’est pas la première… Aucune humanité, aucun regret, on passe à autre chose. Les Québécois, depuis trois ans, ont-ils perdu le sens des valeurs humaines en s’attardant davantage aux normes plus que sur l’Être dans toute sa grandeur. Retrouvons le vrai sens des valeurs humaines et cessons de toujours critiquer et apprécions et aimons les gens qui font de leur mieux pour une société meilleure.

À vous tous qui avez travaillé à la résidence de Wotton, je vous rends hommage, je vous aime de tout mon cœur. Le meilleur pour vous et une mention d’honneur toute spéciale à M. Marco Laprade pour avoir tenu à bout de bras pendant toutes ces années ce milieu de vie indispensable à notre communauté.

Louise Dion Morissette