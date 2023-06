Que représente la bibliothèque pour moi ? Une citoyenne aînée de Windsor

La bibliothèque est pour moi d’une importance majeure. Du plus loin que je me souvienne, dès que j’ai appris à lire sur les genoux de ma mère, la lecture est devenue une passion pour moi. J’ai des livres et des revues toujours en attente près de mon fauteuil où la lampe est souvent allumée tardivement.

Depuis l’implantation de notre bibliothèque municipale Patrick Dignan, je réalise beaucoup d’économies… En effet, je n’ai plus besoin d’acheter de livres, je suis comblée !

Notre bibliothèque possède une multitude de documents que je n’arriverai jamais à lire en entier. J’y retrouve une remarquable brochette d’auteurs québécois et beaucoup de volumes d’auteurs classiques et d’aujourd’hui, des livres d’arts, d’autres de références de toutes catégories à la fine pointe de l’actualité, sans oublier les livres à gros caractères, la musique, les films québécois, les DVD documentaires ainsi que les revues et les journaux et d’autres services trop longs à énumérer.

Dès l’annonce et la préparation de l’ouverture de notre bibliothèque, j’ai été acceptée comme bénévole. Toutes les semaines durant plus de 20 ans, particulièrement le mardi, j’étais là. Moment de pur bonheur ! Tout en aidant à faire les traitements multiples de nombreux volumes avant la mise en circulation sur les rayons de la bibliothèque, je pouvais jeter un coup d’œil rapide sur la table des matières des dernières parutions. J’affectionnais de feuilleter les livres d’enfants. Incroyables, la beauté et la diversité de cette catégorie !

Servir également au comptoir de prêts, parler aux amants de lecture, orienter leurs choix à l’occasion. Tout cela faisait partie de mon agréable bénévolat.

J’appréciais et j’apprécie encore au plus haut point, cette nourriture intellectuelle qui me tient l’esprit alerte malgré les années qui s’accumulent sur moi. Mon grand souhait : avoir toujours de bons yeux pour continuer à lire ! Quand je lis, j’oublie tout ce qui se passe autour de moi. De cette façon, je n’ai guère le temps de m’ennuyer. Quelle richesse que de savoir et pouvoir lire !

Je constate et je répète que je n’entends que des éloges concernant le service dispensé à la bibliothèque. Au fil des ans, celle-ci a pris un élan incomparable en multipliant sans cesse le nombre d’abonnements et de prêts, sans oublier l’obtention de prix d’excellence. Immense merci à toute l’équipe.

Un merci très spécial s’adresse à la ville de Windsor pour cet investissement culturel important. Réalisons-nous quelle chance et quelle richesse nous possédons d’avoir une telle banque de savoir à notre disposition ?... Félicitations et longue vie à notre exceptionnelle bibliothèque ! Elle habitera bientôt dans un environnement idéal et plus facile d’accès. Avec tous les avantages prévus intérieurs et extérieurs, elle deviendra sous peu plus adaptée aux besoins réels des aîné-e-s dont je suis, des gens de Windsor et environs. Sa nouvelle situation augmentera sa clientèle et sera à même de progresser davantage. Ne retardez pas, j’ai tellement hâte d’assister à l’ouverture…

Fleurette LaRochelle Trifiro

Windsor, 25 mai 2023