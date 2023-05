En faveur d’une nouvelle bibliothèque

De prime abord, je dois dire que j’étais contre un camping à cet endroit, même quand ils ont installé l’existant.

Je suis bénévole au Centre d’action bénévole de Windsor depuis 2010. Cet organisme est situé au Centre communautaire René-Lévesque où je passe beaucoup de temps. Je vais énumérer ici les raisons pour lesquelles je trouve que ce n’est pas un lieu optimal pour notre bibliothèque.

• Le bruit constant des camions hiver comme été qui montent ou descendent la rue Saint-Georges est assourdissant. Ce n’est pas du tout propice à la lecture.

• Il y a peu de stationnements la semaine avec toutes les belles activités qui y ont lieu.

• L’électricité est devenue désuète, car la bâtisse est vieille.

• Si la ville décidait de mettre toute la bâtisse à niveau, elle devrait possiblement la mettre à terre et décontaminer, car il doit sûrement avoir de l’amiante dedans.

Maintenant, je vais énumérer les raisons pour lesquelles je trouve que le nouveau lieu désigné est la meilleure solution.

• Le site est enchanteur, près de la rivière Watopeka et semi boisé.

• Il y aura plus de stationnements.

• Elle se trouvera dans une partie historique et patrimoniale de notre ville, la Poudrière.

• Elle sera moderne, vitrée, lumineuse, spacieuse, insonorisée et accueillante.

• Je pense que Domtar serait plus enclin à aider financièrement le projet.

• Les élèves du secondaire pourraient possiblement être davantage intéressés à y aller vu la proximité et la nouvelle technologie qui pourrait y être implantée.

On a tous droit à nos opinions, et il faut les présenter avec respect et c’est ce que je crois faire.

Sylvia Wheeler, citoyenne de Windsor