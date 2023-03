Protéger les espaces verts de Windsor, une décision courageuse à chaque fois

Depuis quelque temps, nous sommes informés que la ville de Windsor pourrait vendre le camping municipal Watopeka à un promoteur privé. La mairesse Sylvie Bureau confirmait à L’Étincelle avoir des discussions avec un promoteur potentiel. Selon la mairesse, celui-ci s’engagerait à présenter aux citoyens un projet pour exploiter le camping. Pourtant, plusieurs citoyens sont inquiets, face à cette possibilité que ce site municipal devienne un site privé. Et je dois dire que je partage ces inquiétudes.

À titre d’homme d’affaires à Windsor depuis plus de 60 ans, j’ai toujours eu à cœur le développement de la Ville. Et je sais, aussi, pour l’avoir appris au fil de toutes ces années, comment les meilleures décisions ne tiennent pas uniquement compte des enjeux économiques. Qu’elles doivent d’abord et avant tout, représenter nos vraies valeurs. La mairesse mentionnait dans une récente entrevue que la gestion du camping municipal actuellement était réalisée par le Parc historique de la Poudrière, et que ceci n’était pas la priorité de ces administrateurs, qu’ils n’avaient pas les ressources pour aider à la croissance du camping.

Mais voilà, personnellement, ma préoccupation ne se situe pas là. On détourne le sujet réel. Il n’est pas question ici d’exploiter un site de camping pour qu’il devienne plus grand, plus luxueux, et quoi encore. Ici, il est question de la protection des espaces verts appartenant à la Ville. Il est question de la protection du patrimoine, de notre histoire. Il est question de voir les enjeux à long terme. Pour que les solutions d’aujourd’hui ne soient pas les problèmes de demain.

Cet espace permet actuellement à des familles, des jeunes et des moins jeunes d’accéder à un environnement récréatif à quelques pas d’un site fantastique, qu’est le Parc historique de La Poudrière. Qu’arrivera-t-il dans quelques années, quand ce terrain, maintenant une propriété privée, ne rencontrera plus les attentes économiques de son propriétaire ? Quelles garanties pourra réellement obtenir les citoyens que ce site ne sera pas transformé en zone d’habitations ou quoi d’autre encore ?

Il existe de moins en moins de sites verts publics à Windsor. Il y a peut-être lieu, aujourd’hui, dans ce dossier, de faire un pas de côté, et courageusement affirmer la priorité accordée à la préservation d’un site municipal, d’un site pour les citoyens, plutôt qu’à chercher à s’en départir.

Jacques Guay,

Dépanneur Renaud