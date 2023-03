Est-ce que Saint-Denis-de-Brompton est réservé aux riches ?

Juste quelques points pour clarifier ce qui s’est dit lors de la rencontre entre André Bachand, député de Richmond et L’Étincelle.

Le règlement de prêt (no 642) n’est pas de 30 000 000 $ mais de 31 248 255 $. Cela nous a laissés croire que cet emprunt serait à la charge de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et bien, ce n’est pas le cas. Ce prêt de plus de 31 millions de dollars sera mis sur le dos de moins de 400 propriétaires amorti sur 30 ans. Selon votre évaluation, ce règlement de prêt pourrait doubler votre facture fiscale totale au cours des 30 prochaines années.

Nous sommes d’accord avec le commentaire que Saint-Denis-de-Brompton est cher. Cependant, nous ne sommes pas riches. Beaucoup d’entre nous sont des retraités et vivent d’une pension fixe.

Le règlement sur les prêts ci-dessous a été déposé en juin 2021. Quel sera le coût en 2023 et 2024 ? Personne ne semble le savoir n’est-ce pas ?

Cedric Clark et Susan Leech

Petit lac Brompton