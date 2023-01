Vers une éventuelle fusion avec Sherbrooke ?

M.Daniel Veilleux, Maire. 3 janvier 2023

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Bonjour M. le maire,

Dans l’édition de novembre du Saint-Denisien, vous faisiez le bilan de votre première année de mandat. En ce début d’année, permettez-moi de vous faire part de mon bilan de votre première année comme maire de notre belle Municipalité.

Je vous ai fait confiance, j’ai voté pour vous et j’ai fait cabale pour votre élection. Aujourd’hui je le regrette amèrement. Sommes-nous aujourd’hui devant une administration municipale (conseil municipal et direction générale) incompétente, irresponsable et irrespectueuse à l’égard de ses citoyens et citoyennes ? La question se pose. Voici quelques dossiers pour appuyer mon opinion.

1) Projet d’égouts et aqueduc des lacs Desmarais et Petit lac Brompton : suite au référendum de septembre 2021, fortement favorable au projet, la Municipalité aurait dû procéder à l’embauche du chargé de projet dès janvier 2022 au lieu d’attendre à janvier 2023. De plus le directeur des travaux publics de l’époque, qui maîtrisait très bien notre projet, a quitté la Municipalité dans la tourmente entourant votre décision de transférer le service de sécurité incendie à Sherbrooke. Nous nous retrouvons donc avec un projet qui retarde d’au moins un an. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’environnement et la santé publique.

2) Projet de transfert de la propriété des barrages et digues du lac Desmarais à la Municipalité. Ce projet est en discussion entre le propriétaire actuel et la Municipalité depuis plus de 10 ans. Le 6 mai dernier, lors de l’assemblée du conseil municipal, une vingtaine de résidents du lac avec M Chénier comme porte-paroles, vous ont signifié que ce dossier doit être réglé le plus tôt possible. En plus de l’état vétuste du barrage sud, les changements climatiques provoquent de plus en plus de tempêtes de forts vents. S’il fallait que les vents déracinent des arbres qui sont sur la digue, celle-ci serait fragilisée et cela nous fait craindre le pire. Toujours pas de nouvelles de votre administration.

3) Développement culturel : Sur le plan culturel, nous nous étions rencontrés avant les élections municipales. J’étais alors président du Comité culturel et je vous avais fait part de nos besoins, de nos priorités et de nos projets. Vous m’aviez promis de travailler ensemble en 2022 sur un projet de centre multifonctionnel (culture, loisirs, vie communautaire) qui répondrait aux besoins et attentes de notre population toujours croissante. Toujours rien à l’horizon.

4) Dossier sécurité incendie : vous avez renié votre promesse électorale de tenir un référendum et avez pris la décision de transférer le service de sécurité incendie et premiers répondants à Sherbrooke sans aucune consultation citoyenne. Comme transparence c’est plutôt opaque et anti-démocratique. Certes vous avez offert gratuitement à plus d’une centaine de citoyens/citoyennes, une formation de secouriste. C’est un point positif, j’en conviens, mais selon moi, cela ne change rien aux besoins d’un service de premiers répondants à St-Denis.

5) Dossier aréna : l’aréna est fermé depuis juin 2022 pour des travaux majeurs. Or depuis le sondage mené au début de l’automne, nous n’avons aucune information sur la/les option(s) envisagées pour son avenir.

6) Taxation : honnêtement je m’attendais à une augmentation du compte de taxes supérieure au taux d’inflation, mais certainement pas à une augmentation moyenne de 10,8 %. Une telle augmentation malgré une diminution des services (incendie et aréna), faut le faire ! Mais, selon vous, ce n’est pas de la faute de notre administration municipale, c’est plutôt la faute de la SQ et de la MRC. Êtes-vous en train de nous conditionner tranquillement à une éventuelle fusion à Sherbrooke ? Plus de SQ à payer, le SPS ferait l’affaire, et aucune contribution à la MRC.

Après une première année de mandat, quelle est votre vision et celle du conseil municipal pour l’avenir de notre Municipalité ? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long termes ?

Évidemment ce qui précède ne reflète que mon opinion personnelle ; je n’ai pas la prétention de refléter ici l’opinion de tous les citoyens et citoyennes de St-Denis. Mais je crois sincèrement que beaucoup d’entre eux seront d’accord avec moi. Il vous reste un peu moins de trois ans pour me faire changer d’opinion.

En ce début d’année 2023, je vous souhaite ainsi qu’aux membres du conseil municipal et de la direction générale, une bonne année remplit de beaux projets pour notre belle communauté de Saint-Denis-de-Brompton !

CC : Membres du conseil municipal,

Mme Boisvert, directrice générale.

Gaétan Leduc, résident Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton