Lettre à la Clinique sans rendez-vous de Windsor

Bonjour,

Je tiens à exprimer publiquement ma reconnaissance pour l’excellence des soins reçus la semaine dernière à votre clinique de Windsor.

Le dimanche 20 novembre, j’ai fait une chute et me suis brisé des côtes. Âgé de 74 ans et souffrant d’une grave maladie respiratoire, cette chute a entraîné de fortes douleurs au thorax et une grande difficulté à respirer. Extrêmement affaibli, il était urgent de consulter un médecin.

Le mardi, j’ai eu la très grande chance d’obtenir un rendez-vous à votre clinique de Windsor en appelant dès l’heure d’ouverture. Autrement, il m’aurait fallu me rendre à l’urgence du CHUS à Fleurimont à 55 km (ce que m’avait suggéré ma médecin de famille) tout en sachant que cette urgence était débordée et que l’attente risquait d’être extrêmement longue. Je rencontre donc le médecin de Windsor après une brève attente qui procède à une évaluation minutieuse de mon cas. Après des radiographies qui confirment des côtes fracturées et compte tenu de la possibilité d’une pneumonie, ce médecin se donne même la peine de rejoindre mon pneumologue du CHUS pour discuter de la pertinence d’une hospitalisation. Finalement, les deux médecins préfèrent me retourner à la maison en me prescrivant de puissants antidouleurs et en me fixant un rendez-vous de suivi pour le vendredi.

Le mercredi à 4 h du matin, j’étais très souffrant et mon épouse appelle le 911 pour me transporter en ambulance à Fleurimont où j’attends très péniblement 11 heures avant de rencontrer un médecin bienveillant qui, après de nouvelles radiographies révélant 3 côtes fracturées, mais pas de pneumonie, me renvoie à la maison et me dit de continuer de prendre les antidouleurs. Ça n’a pas été drôle de passer la journée dans une salle d’attente débordée avec beaucoup d’enfants qui ne cessent de tousser.

Le vendredi je retourne à Windsor pour mon suivi. Le médecin présent, comme celui rencontré le mardi, m’accorde une attention exceptionnelle. Après de nouvelles radiographies, il prend même la peine de communiquer avec la pneumologue de l’Urgence de Fleurimont pour exclure l’hypothèse d’une pneumonie. Je retourne donc à la maison avec une prescription d’antibiotiques pour soigner l’abondant mucus qui s’accumule dans mes poumons. Depuis ce vendredi, j’ai commencé à me sentir mieux et à pouvoir un peu manger et un peu dormir. Il était temps !

Après ces deux consultations à Windsor qui m’ont peut-être évité des complications fatales, j’ai eu le droit (la cerise sur le sundae !) à un appel après trois jours du médecin vu le vendredi pour savoir si j’allais mieux. J’ai été profondément touché par cette sollicitude et, ayant retrouvé quelques forces, j’ai pensé écrire ce mot de gratitude aux professionnels de la clinique Sans Rendez-vous de Windsor, lesquels le méritent bien. Alors, transmettez mes remerciements et mon admiration aux médecins concernés (Dr Mathieu Ladouceur et Dr Bruno Lefebvre) et au personnel infirmier dévoué (Geneviève Robert et Marilyne Morin) ainsi qu’à la bienveillante technicienne en radiographie.

Même si ce n’est qu’une petite goutte d’eau, je vous poste un don de mille dollars pour contribuer à l’excellence de vos services à Windsor

Un résident du Val St-François