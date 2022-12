Changement de vocation pour l’église Ste-Praxède de Brompton

Depuis le 28 septembre 2022, l’église Ste-Praxède de Brompton a été vendue, un contrat signé devant notaire.

Le bâtiment de l’église appartenait à la paroisse Ste-Praxède depuis sa construction en 1904. L’organisme à but non lucratif (OBNL)

« Chez Praxède, espace collectif multifonctionnel de Brompton » est devenu propriétaire. L’OBNL Chez Praxède a acheté le bâtiment dans le but de le rendre accessible à la communauté ; les citoyens de l’arrondissement Brompton, les citoyens de Sherbrooke et de la région, autres OBNL, les entreprises et j’en passe, pour différents usages.

Son engagement envers la communauté : offrir un lieu qui permet les rassemblements, un lieu signifiant, un lieu qui nous ressemble.

Le jeudi 3 novembre, le Marché de Noël et l’illumination de l’arbre de Noël ont marqué la réouverture du bâtiment à la population. Plus de quarante artistes et artisans nous offraient leurs créations, produits et spécialités ; plein de petits cadeaux à offrir aux parents et amis(es). Merci à toutes ces personnes. Nous avons eu le plaisir de recevoir de nombreux visiteurs à cette occasion. Merci aussi à vous.

Pour poursuivre dans cet élan et nous donner une nouvelle opportunité de nous rencontrer dans ce magnifique bâtiment, nous vous offrons un concert de Noël présenté par l’ensemble vocal l’Escaouette de Val des Sources et par les élèves de troisième année de l’école des Deux-Rives.

Le concert aura lieu le dimanche 18 décembre à 14h. Vous pourrez constater que l’acoustique du bâtiment est excellente et que la vision sans obstacle de colonne agrémente l’expérience musicale.

Cette activité est un événement-bénéfice pour l’OBNL Chez Praxède dans le but d’amasser des fonds qui seront alloués aux dépenses courantes ainsi qu’aux frais d’entretien et de réparation du bâtiment tout en fournissant un moment de convergence.

Venez nombreux partager le plaisir du chant choral, l’atmosphère chaleureuse, le chocolat chaud et l’échange de paix.

Carole Vincent