En Estrie, comme un peu partout au pays, il y a plusieurs édifices religieux comme les églises qui sont devenus obsolètes pour différentes raisons.

Dans la région, la plupart d’entre elles ont été recyclées et on leur a trouvé une nouvelle vocation.

Dans ce groupe d’églises, celle Sainte Anne de Danville fait bande à part, selon moi. Elle a été construite en 2002 en remplacement de l’ancienne qui avait été incendiée l’année d’avant.

La construction de ce nouvel édifice à façade de brique a été payée par le montant provenant de l’assurance-feu couvrant l’ancien.

Vingt ans plus tard. 2002 et la Covid.

Les hôpitaux sont débordés de malades. On manque d’espace et de personnel qualifié pour répondre à la demande.

Une constatation s’impose : Dans notre région, il y a, d’un côté, une église récente et en parfait état et très peu utilisée, et de l’autre, on déplore le manque d’espace pour accueillir des personnes en perte d’autonomie. Ce nouvel édifice pourrait servir d’hôpital-satellite sous la direction de celui d’Asbestos. Un tel réaménagement de son espace intérieur nécessiterait un investissement de la part du gouvernement ou d’un organisme caritatif.

Advenant la réalisation de cette hypothèse, qui aurait autorité pour en mener les négociations ?

Tôt ou tard, quelqu’un aura à faire un choix.

Je crois qu’il serait bon de former un comité ad hoc pour rechercher de quelle manière cet édifice pourrait le mieux servir la population régionale.

Je crois que le temps est arrivé.

Qu’en pensez-vous ?

Charles E Giguère, résident de Danville depuis 1970