Transfert du service incendie à Sherbrooke

M. Daniel Veilleux,

Je demeure à Saint-Denis-de-Brompton depuis 21 ans et suis impliqué bénévolement au sein de la communauté depuis une dizaine d’années : membre du CA de l’Association pour la préservation du lac Desmarais (APLD) pendant quatre ans, membre du groupe de travail du projet d’égout et aqueduc des lacs Desmarais et Petit Brompton pendant neuf ans, membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) durant un peu plus de 2 ans et depuis trois ans membre du CA du Comité culturel. J’ai également assisté très régulièrement aux assemblées du Conseil municipal depuis les huit dernières années.

Quand j’ai pris connaissance, dans l’Étincelle du 18 mai dernier, de vos propos sur les citoyens/citoyennes présent(e)s à l’assemblée d’information du 16 mai sur le transfert de la desserte du service d’incendie à Sherbrooke, et je cite : « Il faut dire que c’est une minorité de gens qui demandent la tenue d’un référendum. C’est toujours le même groupe. Nous nous attendions à voir ces gens-là à la rencontre d’information », j’ai trouvé ces propos odieux et insultants pour tous ces citoyens/citoyennes (environ 125) présent(e)s le 16 mai. Évidemment vous n’avez pas mentionné « chialeux », mais le sous-entendu est sans équivoque.

Ces gens, de 25 à 80 ans, se sont sentis interpellés par votre décision et avaient des questions et attentes auxquelles, malheureusement, vous n’avez pas répondu. Vous, et vos invités avez simplement fait de la haute voltige verbale.

Personnellement, à la lecture de vos propos, je me suis senti passé d’un citoyen engagé et impliqué au sein de sa communauté, à un membre d’un petit groupe de « chialeux ».

À ce que je sache, vous ne demeurez pas à Saint-Denis depuis très longtemps et pourtant vous avez déjà constaté la présence d’un petit groupe de « chialeux » habituels. Vous êtes très perspicace, car, pour ma part, en 21 ans, je ne l’avais jamais constaté. Il y a certes des citoyens/citoyennes avec un certain esprit critique et qui osent s’exprimer ; mais c’est certainement très sain pour une démocratie.

Passons aux faits maintenant. Lors de l’assemblée du conseil municipal du 2 mai, une citoyenne et moi-même avons demandé un statut d’avancement sur le dossier de la sécurité incendie. On n’avait pas eu de nouvelles depuis septembre. Votre réponse fut « sous peu ». Par hasard, le lendemain, j’apprends que vous convoquez une assemblée extraordinaire du conseil, le soir même, pour adopter une entente de principe de transfert du service incendie et premiers répondants à Sherbrooke. Inadmissible, odieux et antidémocratique. D’autant plus que, lors de la campagne électorale, vous aviez promis aux citoyens/citoyennes que cette décision se prendrait par voie de référendum.

Vous n’avez même pas daigné faire un sondage auprès de la population ou créer un comité consultatif de citoyens/citoyennes avant de prendre votre décision.

La rencontre d’information du 16 mai n’a rien répondu et vous avez, dernièrement, rejeté du revers de la main, une pétition signée par plus de 700 citoyens/citoyennes. Ça commence à faire beaucoup de « chialeux ». C’est vrai que dans la liste de signataires, il y a quelques noms de non-résidents, mais plusieurs d’entre eux sont aussi propriétaires d’une résidence secondaire à Saint-Denis et auraient droit à un vote s’il y avait référendum.

Comme beaucoup de citoyens/citoyennes, je me sens trahi.

Il se peut que votre décision soit la bonne, mais les citoyens et citoyennes n’ont pas toutes les informations détaillées pour en juger.

Comme vous le savez, depuis quelques semaines, j’ai commencé à me retirer de mes responsabilités bénévoles. Soyez rassuré, M le maire, je n’assisterai plus aux assemblées du conseil municipal. Un « chialeux » de moins.

Si j’étais à votre place, je m’empresserais de faire des excuses publiques à tous ces citoyens et citoyennes.

Gaétan Leduc, citoyen de Saint-Denis-de-Brompton