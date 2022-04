À vous qui êtes bénévole auprès de nos usagers : merci d’être là!

Cher bénévole,

Vous faites partie des 1 100 individus, remplis d’humanisme et de générosité, qui offrent du temps de qualité aux personnes usagères de nos différents services. Je profite de la présente Semaine de l’action bénévole pour vous exprimer à quel point votre implication est appréciée. Au nom des personnes usagères, de leurs proches et de nos équipes, je tiens à vous remercier de votre engagement au sein de notre établissement. À l’image du thème de la semaine « Bénévoler change la vie! », vous agissez effectivement de façon positive dans la vie des personnes autour de vous et vous en retirez sûrement aussi de la satisfaction. C’est la vie de toutes et de tous qui en est embellie. Vous pouvez en être fier!

L’action bénévole, fondée sur l’entraide et la solidarité, est une force motrice pour le développement de nos communautés. Chaque geste bienveillant que vous posez contribue à améliorer la qualité des soins et des services ainsi que le mieux-être collectif. Avec votre présence chaleureuse et apaisante, vous créez un impact positif sur l’expérience vécue par nos personnes usagères, parfois seules et vulnérables, qui souhaitent être écoutées, soutenues et accompagnées.

Au cours des deux dernières années marquées par la pandémie de COVID-19, vous avez fait preuve de résilience et d’adaptation. Maintenant que la situation tend à se résorber, plusieurs d’entre vous ont effectué un retour aux activités de bénévolat, au grand bonheur des personnes usagères et du personnel. Si vous n’êtes pas encore de retour, sachez que nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que votre environnement de bénévolat réponde à vos besoins physiques et psychologiques. Nous espérons vous revoir bientôt.

En vous remerciant pour tout, veuillez recevoir, cher bénévole, ma plus sincère gratitude.

Le président-directeur général

Dr StéphaneTremblay