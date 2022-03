Bibiane Lussier célèbre son 104e anniversaire

Bon anniversaire Maman! 104 ans, ça annonce tout un vécu !

Nous, tes enfants, allons essayer de percer le secret de ta longévité. Tu es une personne équilibrée qui a développé en toi les côtés spirituel, intellectuel et physique.

Tu as toujours eu une grande foi qui se traduisait par la messe, la prière assidue et, sans oublier, la neuvaine annuelle à Saint-Joseph en mars.

C’est super, maman, tu t’intéresses encore à la science, à l’histoire, à la géographie et même à la politique. Tu avais une passion pour le jardinage qui permettait à toi et à papa, Roger Petit, de nous nourrir sainement à peu de frais.

La gourmandise n’est pas un de tes défauts, ce qui explique ton alimentation frugale. Tu aimais marcher dans la nature, surtout à Kingsbury, et tu marches toujours, mais un peu plus lentement !

Maman tes 9 enfants te remercient pour leur avoir légué une bonne hérédité et de belles valeurs.

Tu es aussi un modèle pour tes 22 petits-enfants et tes 21 arrière-petits-enfants. Si tu as conservé un bon moral malgré les épreuves de la vie, c’est en partie grâce à l’affection et au soutien de tes nombreux frères et sœurs.

Ta longévité, maman est aussi redevable aux bons soins qui te sont prodigués au CHSLD de Richmond. Merci à tout le personnel !

Félicitations maman et on continue...

Tes enfants qui t’aiment !