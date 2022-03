Entente Énergir/Hydro-Québec : Faire payer les clients d’Hydro est injuste

L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) joint sa voix à l’Union des consommateurs et à plusieurs organismes environnementaux pour dénoncer l’entente Énergir/Hydro-Québec et le décret gouvernemental qui force la main à la Régie de l’énergie pour l’accepter. Cette entente ferait grimper les tarifs d’Hydro de façon injuste. Les clients d’Hydro assumeraient les compensations que verserait Hydro-Québec à Énergir pour la diminution de ses ventes. Cela est inacceptable.

Rappelons le contexte. Pour réaliser son plan pour une économie verte 2030, le gouvernement a demandé à Hydro-Québec et à Énergir de proposer conjointement des initiatives. Ceux-ci ont élaboré un projet visant à encourager les utilisateurs de chauffage au gaz à adopter la biénergie. La diminution de consommation de gaz en faveur de l’électricité devrait permettre de réduire les GES.

Mais cela entraînerait aussi une diminution des revenus d’Énergir. Le projet prévoit que ces pertes seront compensées par Hydro-Québec qui, bien entendu, ajustera les tarifs de ses abonnés pour payer cette nouvelle dépense.

Selon l’entente, Énergir pourrait profiter d’une compensation de plus de 400 M$ d’ici 2030, dont plus de la moitié, 255 M$, serait puisée directement dans les poches des clients d’Hydro-Québec, dont les tarifs seraient augmentés en conséquence.

Selon la journaliste Hélène Baril, l’impact sur les tarifs est estimé à 1.9 %, une hausse qui s’ajouterait à l’augmentation annuelle.

La diminution des GES est une nécessité urgente. Mais il est injuste que le gouvernement envisage de financer celle-ci à même les tarifs d’électricité.

Cette taxe déguisée est inéquitable et pénalisera davantage les ménages moins nantis pour qui la facture d’électricité a un impact budgétaire plus grand. Elle est surtout inacceptable. On demande aux gens qui consomment de l’énergie renouvelable de payer pour ceux qui consomment de l’énergie fossile. Demandera-t-on bientôt aux clients d’Hydro-Québec de compenser les pertes des stations-service qui vendront moins d’essence avec l’augmentation du nombre de voitures électriques?

Selon nous, le gouvernement a d’autres moyens pour réduire la consommation d’énergie fossile. S’il veut compenser Énergir pour ses pertes de revenu liées à la transition énergétique, qu’il le fasse au grand jour, par l’entremise de programmes gouvernementaux.

Le décret du gouvernement Legault demande à la Régie de permettre un partage des coûts de ce projet entre Hydro-Québec et Énergir. La Régie a donc les mains liées. Nous exigeons donc du gouvernement du Québec qu’il retire son décret. La Régie de l’énergie doit avoir les mains libres pour respecter sa mission d’origine, soit concilier l’intérêt public et la protection des consommateurs.

Sylvie Bonin, ACEF Estrie