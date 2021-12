Un précieux cadeau

Du plus loin que je me souvienne, c’est probablement le Noël le plus joyeux de mon enfance. Cette année-là avait pourtant toutes les allures de catastrophes et de bouleversements. Nous, les enfants allions bientôt découvrir la réalité de la grève à l’usine de papier où travaillait papa.

Depuis plusieurs semaines, nous pouvions lire l’inquiétude sur les visages de nos parents. À l’usine, une difficile négociation syndicale avec la direction de l’entreprise aboutit par le déclenchement d’une grève générale. Nos parents géraient un budget tellement serré que le petit coussin pour les imprévus ne pourrait nourrir longtemps toutes les bouches alignées à notre immense table de cuisine. Maman avait beau couper le bœuf haché avec du gruau, faire son propre pain… miam que c’était et ça sentait bon !

Malheureusement, malgré toutes les bonnes intentions de nos parents, ils durent se résigner à nous informer qu’il n’y aurait pas de cadeaux sous le sapin. Et comme si ce n’était pas assez, nous devrions tous contribuer à l’effort pour gagner de l’argent. C’est avec balais, moppes et guenilles que « le clan Boulanger de ce temps-là » débarqua au sous-sol de l’église, l’endroit choisi pour les réunions syndicales. On avait offert à papa d’y faire le ménage en échange d’une « paie de grève ». Je vous assure, on travaillait vite et bien, on peut même dire qu’on avait du panache (hum… déformation d’une chasseuse) !

C’est durant cette période que j’ai constaté de mes propres yeux l’entraide et la gentillesse. À commencer par le boulanger du village qui, chaque vendredi en fin d’après-midi, ne nous apportait, pour presque rien, ses pains invendus de la semaine. Il y avait aussi, de l’autre côté de la rue, notre tante Gemma qui nous offrait de bonnes tartes. Vous allez penser que je suis gourmande pour me souvenir de nourriture comme ça… mais elle était vraiment bonne la tarte au citron avec meringue de Gemma.

Et pour couronner le tout, un Père Noël directement de Montréal pris la relève de nos parents et s’assura que chaque enfant de la famille reçoive un cadeau pour Noël. C’était comme « Le petit bonheur de Félix Leclerc : Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c’était le paradis, ça s’voyait sur mon front. » Mais comme, le malheur n’était pas trop loin, il a fait une entourloupette à ce bonheur récent en expédiant nos cadeaux à Windsor, Ontario plutôt qu’à Windsor, Québec. Notre Père Noël de Montréal fit des pieds et des mains pour sensibiliser les employés de Poste Canada à ce que vivait notre famille et finalement la veille de Noël arriva dans notre cour, le camion tant attendu avec la grosse boîte de cadeaux. Il était beau notre sapin avec ces sourires qui l’enlaçaient presque et….

Tous ces cadeaux venus directement du département de la bonté. Ils étaient tous emballés avec le même papier, mais vous auriez dû voir ça, c’était magnifique ! Ce matin de Noël, j’ai déballé le plus beau cadeau jamais espéré, une paire de raquettes en vrai bois que j’ai toujours en ma possession. J’y songe, je pourrais vous les prêter, bien entendu, si vous leur faites attention. Seulement pour vous, curieux et curieuses, je vous révèle l’identité de ce Père Noël de Montréal, c’est un secret, ne le dites à personne !

C’était notre grand frère Gérald qui travaillait dans une usine à Ville LaSalle. Gérald a pris la relève de nos parents durant cette difficile période. À tous ceux et celles qui ne croient plus en la magie de Noël, vous devrez y penser deux fois avant de l’affirmer à nouveau.

Passez de très Belles Fêtes !

Lisette Boulanger Moreau