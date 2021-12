L’Association forestière du sud du Québec incite les gens de la région à aller se balader en forêt

Depuis plusieurs mois, nous sommes appelés à redéfinir ce qui est bon pour notre santé et notre bien-être. Saviez-vous que la nature est une composante importante de notre santé? D’ailleurs, un mouvement se développe auprès de médecins dans l’ouest du pays et ils sont de plus en plus nombreux à prescrire des activités périodiques en nature.

D’abord, la qualité de l’air est généralement meilleure à l’extérieur. Ensuite, le simple fait d’observer un paysage naturel a un effet très apaisant. Selon diverses études, cela réduit la pression artérielle et le niveau de stress. Cela augmente aussi la qualité du sommeil, les niveaux d’énergie et la joie de vivre.

De plus, s’exposer à la lumière naturelle stimule le système immunitaire et permet de développer la vitamine D. Cette dernière contribue à la croissance osseuse, à la prévention de la myopie et à la réparation de l’ADN.

Être dehors encourage aussi les gens à être plus actifs et les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à démontrer. Saviez-vous que peu importe notre âge, plus la verdure nous entourant lors d’une sortie est abondante, plus nous aurons tendance à augmenter l’intensité de notre activité physique? Cela veut dire qu’en moyenne une balade en forêt sera plus active qu’une balade dans les rues de notre quartier. Il est donc avantageux de prendre le temps d’aller se balader en forêt périodiquement.

Enfin, les activités extérieures favorisent le jeu libre chez les enfants. Ce mode de jeu est très bénéfique dans le développement personnel de l’enfant. Il contribue à l’assimilation de plusieurs aptitudes telles que la prise de décisions, la résolution de problèmes, la créativité et la coopération en plus de réduire les déficits de l’attention.

En résumé, être en nature est aussi bénéfique pour la santé mentale que physique.

Alors nous vous invitons à sortir et à profiter de nos belles forêts et de nos parcs boisés, et ce, en toute saison. Ils sont des lieux idéaux pour l’activité physique, la découverte, l’exploration et l’éducation à tout âge.

Trouver un sentier près de chez soi : baliseqc.ca

L’Association forestière du sud du Québec