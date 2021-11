Vous êtes une personne âgée, alors vous pouvez être fiers

Surtout si vous faites partie d’une association de retraités comme l’Association des retraités de l’enseignement (AREQ), la FADOQ (autrefois connu comme la Fédération des Clubs d’âge d’or du Québec) l’AQRP (Association québécoise des retraités de la fonction publique et parapublique) ou tout autre organisme qui regroupe des aînés.

Ces organismes défendent vos droits et par le fait même, les droits de tous les aînés du Québec.

Par exemple, peut-être avez-vous remarqué la récente publicité de l’AREQ à la télé ?

Dans ce message publicitaire, on voit la comédienne Marie-Chantal Perron parler au nom de l’AREQ.

Cette campagne publicitaire fait suite à un travail rigoureux mené par l’AREQ afin d’analyser près d’une vingtaine de rapports sur les conditions de vie des aînés. Ainsi, l’AREQ a pu relever 17 rapports et comptabiliser 153 recommandations pour améliorer les conditions de vie des aînés depuis l’an 2000. Or, seulement 10 % de ces recommandations ont été considérées.

L’AREQ exige le respect de vos droits, le respect de la dignité de vie des aînés. En faisant cela, les aînés d’aujourd’hui s’occupent non seulement de leurs droits, mais ils préparent aussi la qualité de vie de ceux qui les suivent.

Ce n’est pas acceptable par exemple qu’une grande part des personnes décédées de la Covid 19 soient des aînées. On ne peut pas continuer de faire les choses de la même manière. Sinon, à la prochaine épidémie, ce sera le même scénario. Et, sans vouloir être pessimiste, vous pouvez être sûr qu’il y aura d’autres épidémies ou pandémies.

Je ne suis pas retraité de l’enseignement. J’occupe avec Denise Gauvreau la présidence d’Albatros des Sources et à ce titre, je suis aussi vice-président de la Table de concertation des aînés des Sources. Cela me donne un point de vue sur les associations d’aînés et je peux vous affirmer que vous pouvez être fiers de vos associations.

Albatros accompagne les personnes gravement malades ou en fin de vie. Nous sommes parfois interpellés par l’aide médicale à mourir ou dit autrement, par le mourir dans la dignité. Mais, autant à Albatros qu’à la Table de concertation des aînés, nous sommes surtout préoccupés par la vie avant la mort. Mourir dans la dignité d’accord, mais d’abord, occupons-nous de vivre dans la dignité, et ce tout au long de la vie.

Alors, devenez membre de l’association de votre choix et appuyez vos représentants dans la défense de vos droits. C’est une question de fierté.

Michel Couillard,

Au nom d’Albatros des Sources et de la Table de concertation des aînés.