104e anniversaire de naissance de Madame Antoinette Therrien

Un message pour notre mère pour sa fête le 5 octobre.

Aujourd’hui, c’est un jour spécial pour une personne spéciale, une femme très belle : c’est notre maman.

Maman, peu importe l’âge que tu as aujourd’hui tu es une super wow woman.

Notre plus belle chance dans la vie est de t’avoir comme maman. Tu es la plus incroyable que je connaisse. Une mère aussi dévouée. Attentionnée, la plus courageuse dont la jeunesse dure toujours. Et qui nous disait : Plus on vieillit, plus on aime, plus on aime, plus on rajeunit.

Tu es le soleil, tu nous apportes chaleur, lumière et réconfort. Tu es la plus belle fleur de notre jardin. Tu es et seras toujours la plus belle des mamans pour nous. La plus étonnante et la plus merveilleuse, ce qui a de plus cher au monde. T’aimer est un chemin de roses. Être aimé par toi embellit toute chose (notre route). Nous sommes fiers d’être tes enfants.

Nous ne te remercions jamais assez d’être celle que tu es, la plus précieuse des mères. Du fond du cœur nous te souhaitons le plus bel anniversaire qui soit.

Nous t’embrassons et nous t’aimons encore plus fort.

Avec tout notre amour.

Tes enfants

Suivi d’une chanson : Tu m’as donné la vie, écrit par sa fille Carmen.

Tu m’as donné la vie

Tu as séché mes pleurs

Tu m’as donné aussi

L’amour de ton grand cœur

Tu as passé des nuits

Sans même compter les heures

Accepte aujourd’hui

Maman ces jolies fleurs

Maman c’est un mot si doux

Un mot qui vient de partout

Que l’on soit grand ou petit

Il sera toujours joli

Maman on le dit souvent

Quand on pleure et quand on rit

Maman ton cœur est si grand

Je te dis mille fois merci

Lorsque j’étais tout petit

Et quand descendait la nuit

Chaque soir dans mon berceau

Tu me chantais : fais dodo

Au réveil tu étais là

Me serrant tout contre toi

Aujourd’hui à pleine voix

Je te chante ce refrain pour toi.