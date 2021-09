Lettre ouverte de Rose-Marie Roux

À qui de droit,

Je tiens à faire part d’une situation que je considère inadéquate au carré, à Danville.

Une clôture qui a été installée devant le bistro est problématique et même dangereuse pour les piétons.

Le contournement de celle-ci amène des difficultés particulièrement pour les personnes à mobilité réduite (ceux circulant en fauteuil roulant, marchette, triporteur, béquilles, bâtons de marche) ainsi que pour les personnes âgées et les enfants. L’angle prononcé et le peu d’espace entre la clôture et la rue ne permettent pas, par exemple, aux gens de circuler côte à côte ou d’exécuter un virage aisé en fauteuil roulant.

J’ai été témoin à plusieurs reprises que des gens éprouvaient des difficultés à cet endroit, en ayant rencontrées moi-même.

Comprenez-vous le problème ?

Allez-vous nous aider ?

J’ai fait parvenir une lettre similaire à l’hôtel de ville de Danville, et ce, à deux reprises, sans réponse. À qui faut-il s’adresser dans une telle situation, si ce n’est aux élus ?

Rose-Marie Roux, résidente de Danville