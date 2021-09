Les règlements d’emprunt vont-ils continuer à augmenter notre impôt fiscal ?

Il nous sera demandé de voter par référendum (19 septembre 2021) pour accepter ou rester un règlement d’emprunt de 31 millions de dollars. Amortie sur 30 ans et placée sur le dos de moins de 400 propriétaires.

Pourtant, nous n’avons pas été informés de ce que sera notre coût individuel. C’est comme mettre la charrette avant le cheval. Ne laissez personne vous convaincre de faire quelque chose qui vous met mal à l’aise. Le scénario utilisé est une propriété avec évaluation de 350 000 $. Beaucoup de maisons autour des lacs sont beaucoup plus élevées. Quel est le montant de votre évaluation ? 450 000 $, 550 000 $, 650 000 $ ou 750 000 $ ? À titre d’exemple, nous ne visons pas dans un château et notre évaluation est d’environ 450 000 $. De combien les coûts vont-ils augmenter au fil du temps ?

Est-ce que quelqu’un a remarqué que l’administration a greffé une dépense de voirie sur le règlement d’emprunt des égouts et de l’eau de plus de 14 millions de dollars ? Ceci devrait être séparé du règlement numéro 642, et si cela ne suffit pas, un règlement d’emprunt de 5,5 millions de dollars, amorti sur 35 ans, est proposé pour une nouvelle salle de ville et une caserne de pompiers. Empêchons cette administration de dépenser inconsidérément notre argent avant qu’il ne soit trop tard !

Venez voter NON en grand nombre le 19 septembre 2021 à la salle du Stardien à l’arène au 1000, rue Alfred Lessard de 9 h 30 à 20 h.

Dans nos lettres du coin de lecteur, nous avons indiqué que le vote du référendum aurait lieu au sous-sol de l’église de St-Denis de -Brompton, mais il aurait fallu dire que le référendum se tiendra dans la salle du Stardien à l’arène au 1000, rue Alfred Lessard de 9 h 30 à 20 h. Nous nous excusons pour tout inconvénient que nous avons pu causer à quiconque.

Susan Leech et Cedric Clark

Petit Lac Brompton