Annonce officielle de candidature au poste de maire à Danville au scrutin de novembre prochain

Cher Danvillois et Danvilloise,

C’est avec grande fierté et une profonde reconnaissance envers la confiance que vous m’avez accordé en 2017, que je débutais mon premier mandat à titre de conseillère municipale. Comme je le disais à l’époque, mon intérêt pour la politique municipale m’est venu du désir de mettre mes compétences au service de mes concitoyens.

Une longue réflexion ainsi que de très belles interactions avec vous m’ont menée à prendre la décision de me présenter à la mairie le 7 novembre prochain. Je m’engage dans ce processus avec l’intention de doter Danville d’un Conseil de Ville qui travaillera en équipe, dans l’harmonie, et avec pour objectif premier de faire rayonner Danville par sa beauté et ses attraits.

Je m’engage également à travailler avec acharnement afin de fournir à nos employés municipaux, tant à l’administration qu’à la voirie, un milieu de travail sain, motivant et valorisant.

Il y a beaucoup à faire, que nous parlions d’aqueduc, d’égouts, de l’état de nos routes, du développement nos nos attraits ou du développement commercial et industriel et c’est dans l’harmonie, la synergie et la collaboration que nous y arriverons le mieux.

Danville déborde de possibilités et c’est à nous tous, ensemble, citoyens, élus et employés municipaux, de la faire grandir à la mesure de son plein potentiel.

Ginette Pinard