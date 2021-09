Les électeurs du Lac Desmarais et du Petit Lac Brompton, connaissent-ils le coût réel ?

Peu importe ce que les gens disent ou comment ils coupent les cheveux en quatre, le coût des systèmes d’égouts et d’eau sera toujours plus élevé que ce que de nombreux propriétaires peuvent se permettre. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un règlement d’emprunt de plus de 31 000 000 $ sur 30 ans et n’oubliez pas non plus d’ajouter le coût du financement ou de l’achat d’une pompe à eaux usées de 15 000 $. Le coût de la pompe à eaux usées comprend 20 m d’excavation. De nombreuses installations d’égouts sont beaucoup plus éloignées des routes principales. Vérifiez auprès d’un entrepreneur en excavation quels seront vos coûts supplémentaires. Quel sera le coût de ce projet d’égouts et d’eau en 2023-2024 ? Combien d’argent supplémentaire demandera-t-on pour couvrir les coûts additionnels ? Quand est-ce que le coût pour chaque propriété individuelle sera-t-il disponible ? Nous attendons toujours, mais la lutte pour arrêter le projet se poursuit.

Les lacs entourés de strates rocheuses et schisteuses. Personne ne semble prendre cela en considération. Guillaume Beaudette a déclaré qu’ils passeraient simplement au milieu de la route. Vraiment ! De combien seront les perturbations et les dommages ?

Plusieurs des propriétés sont très étroites, 60 pieds et moins. La machinerie utilisée pour l’excavation ne pourra se passer sans détruire les arbres et les arbustes entre les propriétés. Dans certains cas, les terrasses devront être enlevées selon l’emplacement des sorties d’égouts et des entrées d’eau.

Il est temps de mettre fin à cette folie. Venez voter NON en grand nombre le 19 septembre 2021 au sous-sol de l’église de Saint-Denis-de-Brompton.

Susan Leech & Cedric Clark

Petit Lac Brompton