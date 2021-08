Votre référendaire Lac Desmarais et Petit Lac Brompton

Merci à tous les propriétaires du Lac Desmarais et du Petit Lac Brompton de nous avoir aidées à faire passer ce premier obstacle. Nous avons gagné cette bataille, mais il nous reste à gagner la guerre (référendum). Ils ont tout fait pour faire apposer ce projet d’égout et d’eau.

Toute la planification a été faite en se cachant derrière des covides-19 et des portes fermées. Peu ou pas d’informations ont été fournies et pour la plupart des gens, le site web était déroutant. L’adoption du règlement #642 a eu lieu un après-midi de semaine. Peu de personnes ont pu y assister (coïncidence ?).

Il y a d’autres solutions qui sont beaucoup moins coûteuses que celle proposée par cette administration, qui verrait la maison moyenne (350 000 $) soumise à une hypothèque de 30 ans qui verrait leurs taxes doubler pendant 30 ans avec un coût final de 90 000 $. N’oubliez pas non plus que votre entrée et votre paysage seront plus brisés, ce qui entrainera des coûts supplémentaires. Et pour ajouter l’insulte à la blessure, nous devons acheter et installer une pompe d’égout à un coût de 15 000 $ (les chiffres sont arrondis).

La fermeture du bureau municipal pendant la deuxième semaine du scrutin référendaire a rendu difficile l’obtention de copies de preuves de résidence. Tout le monde ne dispose pas d’ordinateurs et d’imprimantes. En fait, tout le monde ne sait pas qu’un référendum électoral avait lieu. Pourquoi tous les propriétaires concernés n’ont-ils pas été informés à l’avance ?

Nous devons rester vigilants. Cette administration et d’autres personnes vont essayer de faire passer ce projet à nos dépens. Votez en grand nombre le 19 septembre 2021 pour mettre fin à cette folie !

Susan Leech et Cedric Clark

Petit Lac Brompton