La folie continue avec le Projet d’égouts et d’aqueduc au Lac Desmarais

Le site web de la municipalité offre peu de clarté, surtout lorsqu’il s’agit du processus de vote ou de signature pour la tenue d’un référendum. Tout ce que le site dit, c’est que des formules et des documents seront nécessaires. Lesquels ? Où doit-on signer ? Nous devons exiger plus de clarté. N’oublions pas qu’il s’agit d’un projet qui fera plus que doubler nos impôts fonciers annuels pendant 30 ans. Ne laissez pas la municipalité faire passer ce projet. Contactez la municipalité pour plus de clarté.

Susan Leech & Cedric Clark

Petit Lac Brompton