Une question pour les propriétaires du lac Desmarais et du Petit lac Brompton

Êtes-vous prêt à financer un projet de 23 000 000 $ pour installation d’un système d’égout et d’aqueduc ? Nous sommes fermement opposés à ce projet et nous vous disons pourquoi. Maintenant, nous serons coincés avec une hypothèque de 30 ans qui doublera presque nos impôts. La mort du Petit Lac Brompton a commencé lorsque le lac Demerais a été créé il y a plus de 50 ans. Le ruissellement de gros lac Brompton a été barré. L’échange d’eau est passé d’environ 4 fois par an à environ une fois tous les 4 ans ! Un système d’égout ne changera pas cela. Une fosse septique correctement installée, c’est à dire ecoflo, n’augmentera pas les niveaux de phosphate ou d’azote dans le lac, contrairement à ce que la municipalité ne cesse de nous dire. Les phosphates et l’azote sont naturellement présents dans le sol. Je suis un agronome à la retraite avec 40 ans d’expérience dans les propriétés du sol et je suis prêt à en débattre avec n’importe qui. C’est la municipalité qui a réalisé il y a environ 12 ans une étude de tous les systèmes et le résultat a été que plus de 60 % des systèmes n’étaient pas a codé. La municipalité de l’époque a choisi de ne rien faire !

Le cout de ce réseau d’égouts et d’aqueduc proposé par cette administration sera énorme. L’exemple utilisé par cette administration est une propriété dont l’évaluation municipale est de 350 000 $. Le montant annuel ajouté à votre compte de taxes sera de 2946,20 $ pour les 30 prochaines années, pour un total de 88 386 $. WOW ! Si vous souhaitez ou avez besoin de vendre votre propriété, bonne chance. On a presque oublié, les montants ci-dessus n’incluent pas le cout de la pompe d’égout qui est d’environ 13 900 $. Plus un entretien annuel de près de 650 $.

Une dépense d’une telle ampleur placée sur le dos d’une petite minorité de résidences nécessite la tenue d’un référendum immédiat au scrutin secret avant que plus d’argent ne soit dépensé pour ce projet.

Susan Leech et Cedric Clark