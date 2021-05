Au revoir Abbé Guy Gilbert

Un homme d’une culture personnelle

Qui peut enrichir le ciel

Un être dont l’écoute individuelle

Sait discerner l’essentiel

Une personne, dont les causeries

Peuvent éloigner les soucis

L’Abbé Guy Gilbert nous a quittés le 27 mars dernier. Il a passé une partie de sa vie à Asbestos. Il avait dans ses homélies, le talent de nous ramener les pieds sur terre. Il présentait le Seigneur comme un Père qui aimait et savait pardonner.

Lors de ses 60 ans de prêtrise soulignés dans l’église Saint-Isaac d’Asbestos, il fut agréable de se rappeler ses réalisations dans les paroisses de la ville et de la région. Les nombreux baptêmes qu’il a préparés lui permettaient souvent de revoir les parents qu’il avait mariés. Les adultes qu’il a baptisés le rendaient fier « C’est fort la foi. » Le milieu scolaire lui a permis de belles années en pastorale auprès des jeunes de la polyvalente l’Escale. Le scoutisme fut aussi une belle aventure pour lui avec les jeunes. L’abbé était un prêtre disponible et sans jugement pour les gens ayant besoin d’écoute ou d’un confident. Il y a trois ans il dut aller en résidence, et choisit un endroit dans sa ville. Il disait « Je veux rester parmi mon monde, c’est avec eux que j’ai vécu. » Si on lui parlait de retraite, il répondait : « J’ai été ordonné pour la vie. »

À la radio locale, ses contes de Noël étaient écoutés avec intérêt. Il réalisa un de ses rêves il y a 5 ans en nous faisant cadeau d’un livre. Sous le titre de « Éric », une histoire qui se passe dans un milieu hospitalier. L’abbé Gilbert, le « Père Bower » fut bien connu à l’aréna d’Asbestos où il a travaillé pour le hockey mineur. Le titre que les jeunes lui ont donné l’a suivi toute sa vie et il en était bien fier. Quand des joueurs du temps disaient : « Guy Guy Guy » en riant il les saluait.

Le diocèse et la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie de Val-des-Sources ont perdu un prêtre vrai témoin de la Parole. Que votre Dieu d’amour vous accueille avec tout le décorum que vous lui donniez dans vos célébrations. On ne vous oubliera pas.

Au nom de tous ceux qui l’ont connu et aimé,

Pierrette Plante